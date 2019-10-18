Bu milli aradan sonra aslında ligimiz bu hafta başladı. Her takım için. Çünkü ne yazık ki birçok takımımız için ligimizin ilk 5 haftası hazırlık dönemi olarak geçiyor. Galatasaray da bu dönemi pek iyi geçiremeyenlerdendi. Bu dönemi iyi geçiren takım ise Sivasspor'du.

Ancak ligimizin ilk yarısının asıl başlangıç haftası olan 8. haftanın açılışında G.Saray, Sivas karşısına değişik bir 11 ile başladı.

Cezalı Mariano yerine Şener, nedense tüm kötü gidişatın sebebi olarak görülen Yuto'nun yerine bu seviyenin oyuncusu olmayan Emre Taşdemir vardı.

Galiba çarşamba-pazar-çarşamba oynayamayacak olan Falcao'nun yerine Andone vardı. Feghouli'nin yerine ise Emre Mor. Ömer Bayram da hak ettiği 11'de yerini almıştı.

Maça tempolu başlamak isteyen G.Saray'ın hala ve hala bir oyun planının olmaması, hala doğaçlama hücum planları ve hala ve hala "Andone alsın götürsün" mantığı ile sahada bulunması Terim'in eksileriydi.

Bu dönemde Sivas'ın Mert Hakan ile 2 net pozisyonda öne geçememesinin nedeni Muslera idi. Kaleci sizi oyunda tutar. Muslera yine farkını ortaya koydu.

Akabinde Andone tipik bir Premier Lig golü attı. Topu sür, sağa çek uzak köşeye vur..

Golden sonra oyun üstünlüğü de G.Saray'a geçti. Pozisyon üretilemedi ama Sivas da gelemedi. Andone'nin kendi yaptırdığı penaltıyı gole çevirmesi aslen takımı rahatlatması gereken unsurdu.

Devre, Sivas'ın 10 kişi kalması ile başladı. Artık G.Saray adına işlerin rahat gitmesi beklenirdi. Pozisyonlara da girdiler ama atamadılar. 7

0'te fark 1'e inse de Cim Bom'un bence bu sezonki en iyi transferi Babel skoru yine 2 farka taşıdı. Bundan sonra "Fiş çekildi" demeliydik normalde ama Sivas yeniden bir gol buldu.

3-3'ü getirecek yüzde 100 iki pozisyonun birini Marcao son anda engelledi, diğerinde ise resmen melekler korudu. Zaten maçın bitimiyle beraber 'Profesyonel taraftarlar' dışındakilerin ıslıklı protestoları her şeyi ortaya koyuyor. Belhanda ve Seri tepki aldılar.

G.Saray iyi değil. İyi oynamıyor bir yana ama psikolojileri de iyi değil. Bir de Seri-Nzonzi-Lemina ve Andone.. Bu oyuncuların hepsi kiralık. Zaten bu kadar kiralık oyuncu olması doğru değil. Bir de bu kadar kiralık oyuncuya tepki gösterilirse-kesilirse ileride bu oyuncular oynamamaya başlar. Bunu geçen seneki F.Bahçe'yi seyreden herkes doğrulayacaktır. Bu kadar kiralık adama rağmen Belhanda-Feghouli-Yuto ve dahi Mariano'nun psikolojik olarak takımdan kopma yaşadıkları görülüyor. Asıl sorun budur. Yoksa oyun düzelir. Plan bulunur.

Önemli olan kiralık oyuncuların bir kısmının, yukarıda saydığım bazı oyuncuların gönül bağının zayıflaması önemli sorundur. Taraftar farkında.. Takımlarının iyi olmadığını görüyorlar. Kopmaların farkındalar. 10 kişilik Sivas'ın fizik olarak takımlarından iyi olduğunun farkındalar. O nedenle ıslıkladılar.

Oyun planı olmayan, doğaçlama hücum edebilen, kalecisi ve kaliteli hücum oyuncuları ile sonuç alabilen G.Saray adına geceden tek iyi şey 3 puandır. Bekler ve stoperler arasındaki boşluklar ise çok eleştirilen Hazard'a patlama imkanı verir.

Sivasspor'u fizik gücü için tebrik ederim. Ama bu kadar bireysel hata ile maç kazanamazlar.