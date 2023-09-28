Serdar Ali Çelikler: İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si

Başakşehir sezona en kötü başlayan ekiplerden. Zaten 3 maç sonunda hocaları Emre Belözoğlu ile yolları ayırıp Çağdaş Atan'ı getirdiler. Cağdaş Hoca'nın takımı önce G.Saray sonra erteleme maçında Fenerbahçe ile karşılaştı.

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G.Saray maçında takımın bilhassa fiziken bitik olduğu çok açıktı. Fenerbahçe ise uzuuuuun uzuun aralardan sonra etkili ve diri tribünüyle istekli başladığı maçta erken golle skoru buldu. Dijku gayet iyi bir stoper olduğu gibi, gol vuruşunda da teknik kalitesini konuşturdu. Hemen akabinde İrfan ile başlayan atak Tadic ile şekillendi ve Duarte kendi kalesine vurdu.