Lig başladı G.Saray, Gaziantep maçında çok iyi bir futbol oynayarak 3 puanla sezona başladı. Ertesi hafta Başakşehir'i yine gayet tok bir oyunla yenerek 3 puan aldılar. Bu 2 maçta Terim; 4-1-4-1 dizilişi ile Omar-Saracchi ve Taylanlı bir 3 tempolu oyuncunun önüne Arda-Emre Kılınç-Belhanda ve Feghouli'den oluşan pas ekibini koymuştu. Bu 4'lü; lig standartlarının üstünde hızlı top çevirerek oyun olarak övgüleri topladılar.

Sonra Hajduk Split maçı geldi ve Hajduk'un hocası G.Saray'ın bu hız silahına karşı bir önlem geliştirdi. Öndeki 4'lü pas ekibine pas geçmemesi için arkadaki tempolular ile bağlantısını kesti. Hajduk 1 pozisyona girdi atamadı; G.Saray kalitesi ile maçı kazandı. Ardından Erol Bulut; bu zaafı değerlendirdi ve Ozan Tufan'ı yeniden Türk futboluna kazandıran taktikle ön alan presine dahil etti ve G.Saray'a hızlanma fırsatı vermedi. Gerrard, İskoçya'da hem engelledi hem de basit bir çizilmiş hücum planı ile golü buldu. G.Saray elendi. Hoca çözülmüş planına bir B Planı ekleyemediği gibi bahaneyi "Satış yapamama" işinde buldu. Dönüldü, Kasımpaşa maçı, son 10 dakika hariç kötü bir futbol oynanarak kaybedildi. Üstelik hakem Çakır'a rağmen. Hoca maç bitmeden sahadan çıkarak yine gündem değiştirmeye çalıştı. 2 haftalık milli arada PR çalışması niteliğinde beIN Sports röportaj zinciri ile gündem yeniden lehe dönüldü.

Milli aradan sonra Alanya maçından evvel herkes "Hoca bu arayı değerlendirmiştir. Bir plan bulmuştur" diye bekliyordu. Lakin bariz kötü gününde olan; milli aradan önceki maçlarında daha kötü oynayan Alanya'ya karşı G.Saray bu kez 4-2-3-1 ile sahadaydı. Etebo atıldı. Babel'in golü el nedeniyle iptal edildi. Çağdaş Atan'ın değişiklikleri ile iyice gerileyen Alanya'ya son saniye golüyle kaybedilen bir maç daha oldu. Terim bu kez işini yapan VAR hakemine salladı. Etebo'yu eleştirdi. Fatih Terim; Hajduk maçında başlayan; F.Bahçe maçı ile barizleşen, Rangers-Kasımpaşa-Alanya maçlarında net gözüken duruma yanıt vermeden bir süre daha gündem değiştirebilir. Ama aslen şu sorulara yanıt vermelidir:

• "O sezon başındaki hız oyununa ne oldu?"

• Her ama her puan kaybedilen maçtan sonra gündem değiştirmeye çalışmak yerine sorunun ne olduğunu anlatacak mısınız?

• A planınız olan o etkili hızlı pas oyununuz çözüldü ise B planınız nedir?

Gerisi laf-ı güzaftır.

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Alanya iyi oynamadan kazandı. Değişiklikler ile gerilediler ve bir ara maçın momentumunu kaybettiler. Yine de son saniye golüyle kazandılar. İyi kadroları var. Tebrik ediyorum.