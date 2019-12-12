Obradovic ile yollar ayrılmalı. Obradovic ve menajeri Raskovic'in tahakküm kurduğu sistem tıkandı, tükendi. Obradovic, Eurolig'de bilmem kaçıncı kez Ergin Ataman'a kaybetti.. Aslında 6'da 1 bütçeye sahip G.Saray'dan 19 sayı fark yenildiğinde tükeniş tamamlanmıştı.

Karşıyaka'ya sadece 57 sayı atılması hatta Beşiktaş'ı bile zorla yenebilen bir takımın Anadolu Efes'i yenmesi zaten mümkün değildi. 30 milyon Euro bütçeli, hocası 3 milyon Euro alan, Eurolig'in sahiplerinden, BeIN Sports'un basketbol ekibinin tam desteği ile maçlara çıkan F.Bahçe Beko, De Colo gibi müthiş bir oyuncu almasına rağmen bu kadar yenilmeye alışmış hale geldiyse duygusallığa yer yok.

Galatasaray'ı Fatih Terim illüzyonu nedeniyle eleştiren Fenerbahçe camiası aynı ilüzyonu kendisi Obradoviç'de yaşıyor. Herkesin bir devri var ve Obradoviç'in devri bitti.. 7 senede kattıkları için teşekkür edip yollar ayrılmalı. Ben bunu daha evvel söylediğimde "Obradoviç yolun kendisidir" diyenler nedeniyle kaybediyor Fenerbahçe.. O yol çoktan çöktü beyler kabul edin artık.. Ya da Ergin Ataman'a domine edilince üzülmeyin..

Fenerbahçe, Obradovic'i yollamalı. Sonra basketbol şubesinin bütçesini 10-12 milyon Euro seviyelerine çekmeli. Duygusallık değil gerçekçilik kazanır her zaman.