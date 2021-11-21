İBRAHİM YILDIZ: Fenerbahçe’de İrfan Can ile Mesut Özil oyunu çevirecek oyuncular. Pereira ikisini oynatır mı bilemem. Mert Hakan da mücadele gücüyle öne çıkabilir. Fenerbahçe’nin en sorunlu yeri kale olacaktır. Berke için ciddi bir sınav. Hatasız oynarsa, kendi adına da büyük kazanç olacak.

Galatasaray, Fenerbahçe’ye göre daha avantajlı. Kerem gibi atletik bir golcüye sahipler. Marcao ve Feghouli de oyunun sonucuna etki yapabilecek oyuncular.