Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? Sorualrı takipçileri tarafından merak konusu oldu. İki kez mide ameliyatı olan Seren Serengil hızlı kilo kaybı yaşamaya başladı. Serengil sağlık durumuyla ilgili açıklamayı sevenlerine duyurdu. İşte detaylar...

SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI NEDİR?

Seren Serengil, sunuculuğunu üstlendiği “Söylemezsem Olmaz” programında ameliyatını gerçekleştiren doktorlarla konuştu. Gastrik baypas ameliyatını yapan Opr. Dr. Ersin Aksu, Serengil’e yaşadığı sorunların normal olduğunu söyledi:

"Ameliyat sonrası bazı hastalarda ‘Dumping Sendromu’ dediğimiz durum gelişebiliyor. Yiyeceklerin mideden bağırsağa hızlı geçişi sonucu hasta ağrı, kusma gibi birtakım şikayetler yaşayabiliyor. Siz de sabahları böyle bir şey yaşıyorsunuz. Bu, ameliyatın doğasında var. Ama geçici bir süre yaşanıyor. 8 ayı atlattık. Zaten kilo hedefimiz 45.5-46 bandındaydı. Size haftanın 2-3 günü hastanede serum ve vitamin takviyesi yapacağız. Geri dönüşüm ameliyatı zor ama ağır bir ameliyat değil. 2-3 ay daha sabrederseniz düzelecek. Tempolu çalışıyorsunuz, yaşadığınız sorunlarda bu da etkin tabii."

SEREN SERENGİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Son dönemde magazin programı sunuculuğu yapan Seren Serengil, sağlık sorunları yaşadığını duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan Serengil, "Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin, sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi. 46 kiloya düştüm" dedi. Ünlü sunucu ameliyat olmak için hastaneye yattı.

Hatırlanacağı gibi, 2016 yılında mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ayda 25 kilo vermişti. Seren Serengil’e doktorları ‘geri dönüşüm ameliyatı’ olması gerektiğini söyledi.

Bu operasyonda bağırsağın ‘gastrik bypass ameliyatı’ ile devre dışı bırakılan bölümü yeniden aktif hale getiriliyor.