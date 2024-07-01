Serenay Sarıkaya'dan 32'nci yaş paylaşımı
Serenay Sarıkaya, 32'nci yaş gününü yüzüne mum tutarken çektirdiği fotoğrafla kutladı
1 Temmuz doğumlu olan Serenay Sarıkaya, 32'nci yaşına girdi. Sosyal medya hesabından yayımladığı karelerle sıkça adından söz ettiren oyuncu, bugüne özel bir paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi.
MUMLU KUTLAMA
Yüzüne mum tutarken çektirdiği bu fotoğrafı yayımlayan Serenay Sarıkaya, gönderisine "Baylar ve bayanlar! 32..." notunu düştü.
Paylaşımıyla yeni yaşı için takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı alan Serenay Sarıkaya'ya; Boran Kuzum, Ece Sükan, Ebru Akel, Burcu Kara, Metin akdülger ve Güllü gibi ünlü isimler de yorum yaptı.