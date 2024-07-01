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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'dan 32'nci yaş paylaşımı - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya'dan 32'nci yaş paylaşımı

        Serenay Sarıkaya, 32'nci yaş gününü yüzüne mum tutarken çektirdiği fotoğrafla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 13:49 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:21
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        1 Temmuz doğumlu olan Serenay Sarıkaya, 32'nci yaşına girdi. Sosyal medya hesabından yayımladığı karelerle sıkça adından söz ettiren oyuncu, bugüne özel bir paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi.

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        MUMLU KUTLAMA

        Yüzüne mum tutarken çektirdiği bu fotoğrafı yayımlayan Serenay Sarıkaya, gönderisine "Baylar ve bayanlar! 32..." notunu düştü.

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        Paylaşımıyla yeni yaşı için takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı alan Serenay Sarıkaya'ya; Boran Kuzum, Ece Sükan, Ebru Akel, Burcu Kara, Metin akdülger ve Güllü gibi ünlü isimler de yorum yaptı.

        #serenay sarıkaya
        #doğum günü
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