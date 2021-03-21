Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"1 puandan memnun değilim. Oynanan oyunun karşılığı 1 puan olmamalıydı. 1-0 öne geçtikten sonra maçı bitirecek pozisyonları fazlasıyla yakaladık. Bitirebilirdik bu maçı. Pozisyonları çok cömertçe harcadık. Altay'ı tebrik etmek lazım kurtardıkları için"

"Kötü bir sonuç değil. En yakın rakibin 1 puan önüne çıktık. Bir sonrakiyle farkı koruduk. Böyle bakınca iyi ama oyuna bakınca skordan memnun olmak kolay değil."

"OYUNCULARIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

"Takım çok iyi oynadı. Oyuncuların performansından memnunum. Golden sonra daha da iyiydik. Skor hariç oyundan, performanslardan memnunum. Yapacak bir şey yok. Futbolda bu sonuçlar var."

Büyük ve güçlü bir rakiple karşılaştık. Olur. Çok fazla irdelememek lazım. 11 tane maçımız var. En yakın rakibimize 3 puanlık avantajımız var. Bunu böyle tutmaya ve artırmaya dikkat edeceğiz. Bu bir oyun. Canlı bir oyun. Oyuncular, herkes hata yapabilir. Maç da kaybedebiliriz. Ona açık bir oyun bu. Oyun için teknik ekip olarak memnunuz"

"Çok erken bitirebileceğimiz, kazanabileceğimiz bir maçtı bu. Bu takdir edilir herhalde herkes tarafından. Kazanabilirdik ama kazanamadık, kaybetmedik de. Yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde bir ara var. 11 oyuncu milli takıma gidecek. En iyi şekilde çalışacağız. Bireysel performanslar yukarı çıkıyor. Organize olduğumuz zaman oyuncular iyi oynuyor, kendi milli takım antrenörleri de takip ediyor çağırıyor. Uzun yola gidecekler var. Atiba 38'inde hala milli takıma gidiyor. Onların dönüşleri cumayı bulacak herhalde"

"Futboldan biraz uzaklaşmak lazım. Sezon çok uzun. Oyuncuları da anlamak lazım. Kolay değil bu tempo. Skor istediğimiz gibi olmadı. Yapacak bir şey yok. Futbolda oluyor bunlar."

BASIN TOPLANTISI

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, rakipleri karşısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir mücadele olduğunu belirterek, "Her iki taraf da iyi mücadele etti. Oyuncular koştular, çaba sarf ettiler. Ellerinden geleni yaptılar. Öne geçtikten sonra maçı bitirebileceğimiz pozisyonları yakaladık. Erken bitirebilirdik. Hem Fenerbahçe kalecisi engel oldu hem de oyuncularımız bunu sağlayamadı. Ozan Tufan da güzel bir gol attı." dedi.

"Skor bizim için iyi de değil, kötü de değil" diyen Yalçın, "Önde olan tarafız, arayı bir puan daha açtık. Ligin final bölümü oynanacak, kolay değil. İki ağır maç oynadık, hepsi zor maçlardı. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum, çok mücadele ettiler, çok koştular. Bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. Zaman zaman bu tür şansız durumlar maç içinde oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

HAKEM HALİL UMUT MELER'E TEPKİ

Maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştiren Yalçın, "Hakem Halil Umut Meler rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Daha önce de bizim maçları yönetti. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse çok iyi olur." diye konuştu.

Takımının maçlarda pozisyona girmekte sıkıntı yaşamadığını vurgulayan Yalçın, "Bu maçta da ürettik ama sonuçta sıkıntı yaşadık. Karşımızda Fenerbahçe gibi büyük bir camia, güçlü bir takım vardı. İyi oyuncuları var. Kolay maç değil. Kupada 120 dakika oynadık. Oyundan memnunum. Oyunculara teşekkür ediyorum. Ligin bitimine çok var, devamına bakacağız." diyerek sözlerini tamamladı.