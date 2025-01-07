Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sergen Yalçın'dan kardeşinin sağlık durumu için açıklama - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın'dan kardeşinin sağlık durumu için açıklama

        Beşiktaş'la ismi anılan teknik direktör Sergen Yalçın, hastanede tedavi gören kardeşi Gürsoy Kılıç'ın son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 23:04 Güncelleme: 07.01.2025 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sergen Yalçın'dan kardeşi için yeni açıklama
        ABONE OL

        Teknik direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde hastalığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın yoğun bakımdan çıktığını açıkladı.

        Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeşim Gürsoy'un sağlık durumuyla ilgili endişelenen, yoğun bakım sürecinde destek olan, arayıp soran, dualarını ve güzel dileklerini eksik etmeyen herkese yürekten teşekkür ederim. Çok şükür, kardeşim yoğun bakımdan çıktı. Bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        Sergen Yalçın, geçtiğimiz pazar günü Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile görüşmüş, kardeşinin sağlık durumunu gerekçe göstererek siyah-beyazlıların teklifini reddetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metrobüste korku gecesi
        Metrobüste korku gecesi
        "Tarihi fırsat penceresi açıldı"
        "Tarihi fırsat penceresi açıldı"
        Bakan Fidan'dan Suriye konusunda önemli açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye konusunda önemli açıklamalar
        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı: 2 ölü
        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı: 2 ölü
        2,6 milyon Tesla aracına yönelik inceleme
        2,6 milyon Tesla aracına yönelik inceleme
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri
        Beşiktaş'a kupa morali!
        Beşiktaş'a kupa morali!
        Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın izinde! Trump ile çalışacak
        Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın izinde! Trump ile çalışacak
        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        "Af gündemimizde yok"
        "Af gündemimizde yok"
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi