        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sergen Yalçın, Emre Belözoğlu'na karşı siftah yaptı - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın, Emre Belözoğlu'na karşı siftah yaptı

        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na karşı ilk galibiyetini aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 22:14 Güncelleme:
        Sergen Yalçın, Belözoğlu'na karşı siftah yaptı!

        Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa’yı 2-1 yendi.

        Bu sonuçla Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na karşı ilk galibiyetini aldı.

        Belözoğlu, 2021-2022 sezonunda 15 Ekim 2021 tarihinde Başakşehir ile Yalçın’ın başında olduğu Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etmişti. Teknik direktörler, iki sezon sonra bu kez farklı takımlarla rakip oldu.

        Sergen Yalçın’ın takımı Antalyaspor ile Emre Belözoğlu’nun ekibi MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tel Aviv'de füze binaya isabet etti

        İran'ın misilleme füzelerinden düşen şarapnel Tel Aviv'de bir binaya isabet etti  

        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Kaygan yol faciası! Baba-oğul yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Ramazan Günlüğü
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
