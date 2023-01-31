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Sergio Agüero, Nusret Gökçe'yle arasında geçenleri anlattı

Yıllar sonra Dünya Kupası hasretine son veren Arjanin'in kutlama anlarında Nusret Gökçe'nin sahada olması ve kupayla fotoğraf çektirmesi gündemden düşmüyor. Arjantinli eski oyuncu Sergio Agüero da o anları anlattı

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  • Sergio Agüero, Nusret Gökçe'yle arasında geçenleri anlattı

    2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenerek kupaya uzanan Arjantin'de kutlama sıralarında restoran sahibi Nusret Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı kişiler sahaya inmişti.
  • Sergio Agüero, Nusret Gökçe'yle arasında geçenleri anlattı

    Arjantinli futbolcu Sergio Agüero da maçın son düdüğündeen sonra kutlama sahnelerinde ortaya çıkan tartışmalı bir anı anlattı.
  • Sergio Agüero, Nusret Gökçe'yle arasında geçenleri anlattı

    Birçok kişi tarafından eleştirilen Nusret, Arjantin'in kutlamalarını mahvettiği gerekçesiyle tepki çekti.

     
  • Sergio Agüero, Nusret Gökçe'yle arasında geçenleri anlattı

    Manchester City'nin eski oyuncusu Agüero, Via Stake'e şöyle açıkladı: 

    "Sosyal medyada yorumları birkaç gün sonra gördüm. Nusret'i sahaya çıktığında gördüm ve olayı tam olarak kanıksayamadım. Aslında, onu tam olarak fark edemedim bile... Çünkü, biz final maçından sonra zafer sarhoşuyduk ve kendimizden geçmiştik"
  • Sergio Agüero, Nusret Gökçe'yle arasında geçenleri anlattı

    "Birkaç saat sonra bile onun sahada olduğunu anlayamadım. Kutlama yapıyorduk. Bizim için uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir şeydi. Bunu fark edemeyecek kadar derin duygular yaşıyorduk"
  • Sergio Agüero, Nusret Gökçe'yle arasında geçenleri anlattı

    FIFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

    FIFA, restoran sahibi Nusret Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin, 2022 Dünya Kupası finalinin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini araştırıyor. 
  • Sergio Agüero, Nusret Gökçe'yle arasında geçenleri anlattı

    Tuz serpme hareketiyle ünlenen et lokantaları sahibi Nusret Gökçe'nin, Arjantin'in Fransa'yı penaltı atışları sonucu yendiği final maçı sonrası sahaya girerek futbolcular ve Dünya Kupası ile poz vermesi, FIFA'nın da dikkatini çekti.
  • Sergio Agüero, Nusret Gökçe'yle arasında geçenleri anlattı

    İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan bir FIFA yetkilisi, "Bazı kişilerin kupa töreninin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini tespit etmek için inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu uygun işlem neyse yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
  • Sergio Agüero, Nusret Gökçe'yle arasında geçenleri anlattı

    FIFA kuralları gereği kupayı, yalnızca turnuvanın galipleri, FIFA yetkilileri ve devlet başkanlarından oluşan bir grup seçkin kişi tutabiliyor.

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