Manchester City'nin eski oyuncusu Agüero, Via Stake'e şöyle açıkladı:

"Sosyal medyada yorumları birkaç gün sonra gördüm. Nusret'i sahaya çıktığında gördüm ve olayı tam olarak kanıksayamadım. Aslında, onu tam olarak fark edemedim bile... Çünkü, biz final maçından sonra zafer sarhoşuyduk ve kendimizden geçmiştik"