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Serhat Teoman: Ben değilim ama kurtarandan Allah razı olsun

Depreme Hatay'da yakalanan 46 yaşındaki Gülümser Akti, eşini enkaz altında kaybederken, oğlunu kurtaran kişinin Serhat Teoman olduğunu dile getirmişti. Ünlü oyuncu ise bir yanlış anlaşılma olabileceğini belirterek, "Ben değilim ama kurtarandan Allah razı olsun" dedi

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  • Serhat Teoman: Ben değilim ama kurtarandan Allah razı olsun - Deprem haberleri

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ülkemizi yasa boğdu. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği deprem; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarstı.
  • Serhat Teoman: Ben değilim ama kurtarandan Allah razı olsun - Deprem haberleri

    "OĞLUMUN CANINI O KURTARDI" DEMİŞTİ

    Depreme Hatay'da yakalanan 46 yaşındaki Gülümser Akti, eşini enkaz altında kaybetti. İki oğlunun sayesinde ayakta durmaya çalışan Akti, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatırken, "Oyuncu Serhat Teoman gelmiş ve sanki bir melek gibi oğlumu hastaneye uçurmuş. Oğlumun canını o kurtardı" ifadelerini kullandı.
  • Serhat Teoman: Ben değilim ama kurtarandan Allah razı olsun - Deprem haberleri

    Yaşadıklarını anlatan Akti'nin ardından Teoman da konuyla ilgili açıklama yaparak, bir yanlış anlama olabileceğini dile getirdi.
  • Serhat Teoman: Ben değilim ama kurtarandan Allah razı olsun - Deprem haberleri

    "BEN DEĞİLİM AMA KURTARANDAN ALLAH RAZI OLSUN"

    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Serhat Teoman, "Bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterim. Depremzede Gülümser Hanım, oğlunu enkazdan benim kurtardığımı dile getirmiş ama sanırım bir benzetme yaşandı o zor anlarda. Kurtaran kişiden Allah razı olsun. Gülümser Hanım ve oğlu ile birlikte tüm depremzedelere acil şifalar diliyorum" dedi.

    Fotoğraflar: AA, Instagram

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