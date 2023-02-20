Serhat Teoman: Ben değilim ama kurtarandan Allah razı olsun

"BEN DEĞİLİM AMA KURTARANDAN ALLAH RAZI OLSUN"



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Serhat Teoman, "Bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterim. Depremzede Gülümser Hanım, oğlunu enkazdan benim kurtardığımı dile getirmiş ama sanırım bir benzetme yaşandı o zor anlarda. Kurtaran kişiden Allah razı olsun. Gülümser Hanım ve oğlu ile birlikte tüm depremzedelere acil şifalar diliyorum" dedi.



Fotoğraflar: AA, Instagram