Serik Belediyespor: 1 - Vanspor FK: 6 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Serik Belediyespor sahasında İmaj Altyapı Vanspor FK ile karşı karşıya geldi. 7 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 6-1 kazandı ve 3 maç aradan sonra galip geldi.
Giriş: 08.04.2026 - 16:38 Güncelleme:
Vanspor'a galibiyeti getiren golleri Bikoue (2), Alexander Martynov (k.k), Kenneth Mamah, Erdem Seçgin ve Santeri Hostikka'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golü ise Jetmir Topalli'den geldi.
Bu sonucun ardından Serik Belediyespor üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 35 puanda kaldı. Ligde 3 maç sonra kazanan Vanspor ise 46 puana yükseldi.
Ligin 35. haftasında Serik Belediyespor deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olacak. Vanspor ise sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.
