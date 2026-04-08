        Haberler Spor Futbol 1. Lig Serik Belediyespor Serik Belediyespor: 1 - Vanspor FK: 6 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Serik Belediyespor: 1 - Vanspor FK: 6 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Serik Belediyespor sahasında İmaj Altyapı Vanspor FK ile karşı karşıya geldi. 7 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 6-1 kazandı ve 3 maç aradan sonra galip geldi.

        Giriş: 08.04.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Vanspor deplasmanda gol oldu yağdı!

        Trendyol 1. Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Serik Belediyespor ile İmaj Altyapı Vanspor FK kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 6-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Vanspor'a galibiyeti getiren golleri Bikoue (2), Alexander Martynov (k.k), Kenneth Mamah, Erdem Seçgin ve Santeri Hostikka'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golü ise Jetmir Topalli'den geldi.

        Bu sonucun ardından Serik Belediyespor üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 35 puanda kaldı. Ligde 3 maç sonra kazanan Vanspor ise 46 puana yükseldi.

        Ligin 35. haftasında Serik Belediyespor deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olacak. Vanspor ise sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.

