Serkan Günay: Zamlar aynı ölçüde olmadı

Ne var ki gişe rakamları pek de umulan gibi çıkmadı.

Düşük izleyici sayısı yapımcıları umutlarını boşa çıkarırken sinema salonlarının geleceği konusunda soru işaretleri oluştu.

İster yapımcılar olsun, ister sinema salonu işletmecileri olsun sorunun kaynağının ne / neler olduğu konusunda oldukça kafa yoruyor.