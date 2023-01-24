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Serkan Günay: Zamlar aynı ölçüde olmadı

Rol aldıkları filmleri sinema salonlarında gösterime giren oyuncular son dönemlerde izleyicilerin ilgisinin artması için sinema salonu sahiplerine "Biletleri ucuzlatın" çağrısında bulunuyor. Sinema salonlarının sahipleri ise bilet ücretlerinin makul seviyede olduğunu dile getiriyor. SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) Başkanı Serkan Günay, Habertürk'e yaptığı açıklamada "Maliyetlerle zamlar paralel değil" diyerek bilet ücretlerinin yüksek olmadığını dile getirdi

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  • Serkan Günay: Zamlar aynı ölçüde olmadı - Magazin haberleri

    Eylülde başlayan 2022  -  2023 sinema sezonu, sektörün geleceği için oldukça önem taşıyordu. 

    Çünkü pandemi etkisinin en fazla görülmediği sezon olarak sinema filmlerine gösterilecek ilginin ne ölçüde olacağı büyük bir merak konusuydu. 

    Doğal olarak da sinemacılar, nasıl bir yol izleyeceği konusunda fikir sahibi olacaktı. 

    2022 - 2023 sezonu aynı zamanda dijital platformların filmleri sinema salonunda izleme alışkanlığına ne ölçüde etkide bulunduğu da ölçülecekti.  
  • Serkan Günay: Zamlar aynı ölçüde olmadı - Magazin haberleri

    Eylül başından itibaren filmlerini izleyicilerle sinema salonlarında buluşturmaya başlayan yapımcılar, 2022 - 2023 sinema sezonundan oldukça umutluydu. 

    İzleyicilerin filmleri yaklaşık iki yıl boyunca uzak kaldıkları sinema salonlarında izlemeyi özlediklerinden yola çıkarak bu sezon için umutlar oldukça yüksek seviyedeydi. Pandemi öncesi gişe rakamları tam olarak yakalanamasa bile yaklaşacağı düşüncesi bir hayli ağırlıktaydı. 
  • Serkan Günay: Zamlar aynı ölçüde olmadı - Magazin haberleri

    Ne var ki gişe rakamları pek de umulan gibi çıkmadı. 
    Düşük izleyici sayısı yapımcıları umutlarını boşa çıkarırken sinema salonlarının geleceği konusunda soru işaretleri oluştu. 

    İster yapımcılar olsun, ister sinema salonu işletmecileri olsun sorunun kaynağının ne / neler olduğu konusunda oldukça kafa yoruyor. 
  • Serkan Günay: Zamlar aynı ölçüde olmadı - Magazin haberleri

    Ortaya çıkan ana sonuçlar söyle; 

    • Pandemi döneminde dijital platformların da etkisiyle filmlerin izlenme mecrasında yaşanan değişim. 

    • Yüksek izleyici sayılarına sahip olacağı öngörülen ‘Recep İvedik 7’‘Yılbaşı Gecesi' ve ’Bursa Bülbülü’nün sinema salonları için değil, dijital platformlar için çekilmesi. 

    • Havaların yağışsız geçmesi. Son yılların en kurak döneminin yaşanması. (İstatistikler yağışlı havalarda sinemaya gitme eğiliminin daha fazla olduğunu gösteriyor)  

    • 2022 Ocak  ile 2023 Ocak arasında Türk filmlerinin ortalama bilet ücretleri    % 156 arttı. 

    • 2022 Ocak ila 2023 Ocak arasında yabancı filmlerinin ortalama bilet ücretleri % 188 arttı. 

     
  • Serkan Günay: Zamlar aynı ölçüde olmadı - Magazin haberleri

    * 2022 - 2023 sinema sezonunun başlangıcı olan eylüldeki ortalama bilet ücretleri. 

    Bütün bunlara ek olarak filmleri sinema salonlarında gösterime çıkan oyuncular, son zamanlarda sık sık gişelerin düşük olmasının nedeni konusunda ortaya bir tez atmaya başladı. 

    Birçok oyuncu sinema bileti ücretlerinin yüksek olduğu, bu nedenle izleyicilerin sinema salonlarından uzak durduğunu söyledi / söylüyor. 

    Peki gerçekten öyle mi?
    Bilet ücretleri gerçekten yüksek mi? 

     

     
  • Serkan Günay: Zamlar aynı ölçüde olmadı - Magazin haberleri

    Bu konuda görüşlerini sorduğumuz SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) Başkanı Serkan Günay’a göre bilet ücretleri yüksek değil. Günay, bu konuda şunları söyledi; “Oyuncu arkadaşlarımız bilet ücretlerinin yüksek olduğunu, düşürülmesi gerektiğini söylüyorlar ama işletme maliyetleri hakkında maalesef fazla bilgi sahibi değiller. Kabul edesiniz ki işletme maliyetleri son derece arttı. Her şeye yüksek oranlarda zam gelirken, işletme maliyetleri artarken sinema bileti ücretleri aynı ölçüde artmadı. İşletme maliyetleriyle bilet ücretleri paralellik göstermedi. Bunun için minimum kazancı göze aldık. Bir sinema salonun elektrik masrafı bir aylık 100 bin lirayı bulabiliyor. Bunun yanı sıra kira, genel gider, su, ısınma ve personel giderleri de var. Lütfen işletme maliyetlerinin ne kadar yükseldiği göz ardı edilmesin. Elbette biz de doğal olarak filmlerin sinema salonlarında izlenmesini istiyoruz. Bizler bilet ücretlerin olabilecek en düşük seviyede tuttuk / tutuyoruz. İşletme maliyetleriyle paralellik gösterseydi bilet ücretleri ülke geneli ortalaması 100 TL’den fazla olurdu. Aynı zamanda doğal ortaklarımız film yapımcılarımıza da düşünerek hareket ediyoruz. Salon işletme maliyetleri gibi film yapım maliyetleri, iş gücü ülke ekonomisine bağlı olarak artış gösteriyor. Salon işletmecileri olarak film yapımcılarımızı ve sinema severleri düşünerek bilet fiyatlarını dengelemeye çalışıyoruz.
  • Serkan Günay: Zamlar aynı ölçüde olmadı - Magazin haberleri

    34 filmin gösterime girdiği 20 – 22 Ocak arasında toplam izleyici sayısı 814.900 olurken bir önceki haftaya oranla yüzde 11.6 arttı. 
    Toplam hasılatı ise bir önceki haftaya oranla yüzde 13.3 artarak 57.088.931 TL olarak gerçekleşti. 

    Gişelerin analizi şu şekilde oluştu; 

    • Türk Filmleri (19)
    Toplam İzleyici Sayısı… 638.297 (%78.33)
    Toplam Hasılat… 43.165.572 TL (% 75.61) 

    • Yabancı Filmler (15)
    Toplam İzleyicisi Sayısı… 176.603 (% 21.67)
    Toplam Hasılat… 13.923.359 TL (% 24.39)

    Türk Filmleri Bilet Ücreti Ortalaması… 67.63 TL
    Yabancı Filmler Bilet Ücreti Ortalaması… 78.84 TL

     
  • Serkan Günay: Zamlar aynı ölçüde olmadı - Magazin haberleri

    Hafta sonu gişelerinin en belirgin özelliği ilk 5’te 4 Türk filminin yer almasıydı. 
    3 haftadır gişe liderliğini elinde bulunduran ‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’, 2023’ te bir milyon barajını geçen ilk Türk filmi olmayı başardı. 

    Yabancı filmlerde ise bir milyon barajını ‘Avatar: Suyun Yolu’ geçmişti. Tüm filmler arasında bir milyon barajını geçen başka bir film bulunmuyor. 

    • 250 milyon dolar bütçeye sahip olan ‘Avatar Suyun Yolu’, küresel ölçekte 2.026.675.670 dolarlık hasılata ulaştı. 

     
  • Serkan Günay: Zamlar aynı ölçüde olmadı - Magazin haberleri

    20 – 22 Ocak arasında en çok izlenen 5 film şöyle; 

    • Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa (3. Hafta)
    Hafta Sonu İzleyici Sayısı… 294.247
    Toplam İzleyici Sayısı… 1.388.730

    • Kutsal Damacana (Açılış) 
    İzleyici Sayısı… 211.050

    • Avatar: Suyun Yolu (6. Hafta)
    Hafta Sonu İzleyici Sayısı… 95.533
    Toplam İzleyici Sayısı… 2.199.957

    • İllegal Hayatlar (2. Hafta)
    Hafta Sonu İzleyici Sayısı… 95.209
    Toplam İzleyici Sayısı… 358.319

    • 49 (Açılış) 
    Hafta Sonu İzleyici Sayısı… 22.707

     

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