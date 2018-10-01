Vodafone Grubu’nda Ocak 2014’ten bu yana Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu’nda yer almakta olan Serpil Timuray, 1 Ekim 2018 itibarıyla Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO’luğuna atandı. Timuray, yeni görevinde de, Vodafone Grubu CEO’suna doğrudan bağlı olarakDünya İcra Kurulu’nda yer almaya ve Grup’un Londra’daki genel merkezinde çalışmaya devam edecek.

Timuray’ınVodafone Avrupa Bölge CEO’luğuna getirilmesi ile eşzamanlı olarak, Vodafone AMAP (Afrika, Orta Doğu, Asya, Pasifik) Bölgesi’ne raporlayan Vodafone Türkiye de Vodafone Avrupa Bölgesi’ne dahil oldu. Timuray, Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı sorumluluğunu da sürdürecek.

VODAFONE TÜRKİYE’NİN DE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Serpil Timuray, Ocak 2014’ten bu yana Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu’nda yer alıyor 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO’su olarak atanan Timuray, Ekim 2016 - Ekim 2018 döneminde Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı, Ocak 2014 - Ekim 2016 döneminde Vodafone Grubu AMAP (Afrika, Orta Doğu, Asya, Pasifik) Bölge CEO’su, 2009 - 2013 yıllarında da Vodafone Türkiye CEO’su olarak görev yaptı.

Kariyerine 1991 yılında Procter&Gamble’da başlayan Timuray, çeşitli pazarlama rollerini üstlendikten sonra P&G Türkiye İcra Kurulu’na atanmış, 2002 - 2008 yılları arasında ise Danone Türkiye CEO’su olarak görev yapmıştı. Timuray, Nisan 2015’ten bu yana Danone Grubu’nun Dünya Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye olarak yer alıyor.

KADIN LİDERLER LİSTESİNDE

Aynı zamanda Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı olan Timuray, GSMA (Global Mobil Telekomünikasyon Birliği) Yönetim Kurulu’nda da yer alıyor.

2009 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan “Genç Küresel Lider” listesine giren Timuray, geçtiğimiz günlerde açıklanan Financial Times’ın “HERoes: İş Hayatında Kadınları Destekleyen Şampiyonlar 2018 Dünya Kadın Liderler” listesinde 20’nci sırada yer almıştı.

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