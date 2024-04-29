"SERTAB ERENER'İ TANIYAMADIM"

Sertab Erener'e "Sertab Erener'i seçemedim, bu kadar mı değişir insan...", "Sertap Erener, başka biri olmuş. Tanımak imkânsız", "Yazık etmiş kendine" ve "Sertab Erener, yanlış bir şey mi yaptırdı? Olduğundan daha yaşlı görünüyor" şeklinde çok sayıda yorum yapılmıştı.