Sevgi Uzun, 4 kupa kazanılan sezonu anlattı!

Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en büyük takımı olduğunu, buna karşın kariyerinde bir sezon dahi olsa Avrupa tecrübesi yaşamak istediğini söyleyen Uzun, şöyle konuştu:

"Avrupa'nın en büyüğündeyim. Avrupa tecrübesi yaşamak istiyorum, kariyerimde bir Avrupa senesi olsun istiyorum. Ama Avrupa'nın en büyüğünde oynadığınızda, yarıştığınız her kulvarda kupa aldığınızda insan bırakmak istemiyor. En iyisinden gidip başka bir yerde maceraya girmek ayrı bir tecrübe. Tabii ki Türkiye'de kadın basketboluna çok şey katacağını düşünüyorum Avrupa'nın. Ama şu anda bu kupaların keyfini çıkarıyorum. Belki ileride olabilir."