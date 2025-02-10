Sevilla: 1 - Barcelona: 4 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 23. haftasında Barcelona, deplasmanda Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Robert Lewandowski, Fermin Lopez, Raphinha ve Eric Garcia'nın golleriyle kazanan Barcelona, puanını 48'e yükseltti. Katalan devinin 2. golünü kaydeden Fermin Lopez, 62. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Sevilla ise haftayı 28 puanla tamamladı.
İspanya LaLiga'nın 23. haftasında Sevilla ile Barcelona karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Barcelona oldu.
Katalan devine galibiyeti getiren golleri 7'de Robert Lewandowski, 46'da Fermin Lopez, 55'te Raphinha ve 89. dakikada Eric Garcia attı. Ev sahibinin tek golünü ise 8. dakikada Ruben Vargas kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid ve Atletico Madrid'in berabere kaldığı haftada fırsatı kaçırmadı ve 48 puana ulaşarak lider Real Madrid ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
Sevilla ise 28 puanla 13. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Barcelona evinde Rayo Vallecano'yu ağırlarken, Sevilla deplasmanda Real Valladolid ile karşılaşacak.