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Haberler Futbol Avrupa Ligi Sevilla - Roma maçı CANLI YAYIN - UEFA Avrupa Ligi finali Sevilla - Roma canlı izle
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Sevilla - Roma maçı CANLI YAYIN

Sevilla - Roma maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanyol temsilcisi Sevilla ile İtalyan temsilcisi Roma karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'ni 6 kez kazanan Sevilla 71 şampiyonluğu için mücadele ediyor. Geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafere ulaşan Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Roma ise 32 yıl sonra bir kez daha finale yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk şampiyonluğunu hedefliyor. Sevilla - Roma mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...

Sevilla - Roma maçı CANLI YAYIN - UEFA Avrupa Ligi finali Sevilla - Roma canlı izle
HABERTURK.COM / Ajanslar

STAT: Puskas Arena
HAKEM: Anthony Taylor
SAAT: 22.00
YAYIN: TV8 / EXXEN

Sevilla: Bono, Jesus Navas, Bade, Gudelj, Telles, Rakitic, Fernando, Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil, En-Nesyri

Roma: Rui Patricio, Ibanez, Mancini, Smalling, Zeki Çelik, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile Roma karşı karşıya geliyor.

Kupada 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında mutlu sona ulaşan Sevilla, 7. şampiyonluğu için mücadele ediyor.

Geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafere ulaşan Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Roma ise 32 yıl sonra bir kez daha finale yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk şampiyonluğunu hedefiyor.

EN ÇOK İSPANYOLLAR KAZANDI

İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 18 takımla finallerde temsil edildi ve 13 kez şampiyonluk yaşadı.

İngilizler 17 takımla, İtalyanlar ise 16 ekiple yer aldıkları finallerde 9'ar defa şampiyonluğa ulaştı.

MOURINHO FİNALDE KAYBETMİYOR

Roma'nın deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, kariyerinde çıktığı iki UEFA Avrupa Ligi finalinden de zaferle ayrıldı.

İlk finalini Porto'yu yönettiği 2002-2003 sezonunda Celtic ile oynayan 60 yaşındaki Mourinho, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak kariyerinin ilk Avrupa kupasına uzandı.

İkinci finaline Manchester United ile 2016-2017 sezonunda Ajax karşısında çıkan deneyimli çalıştırıcı, 2-0'lık skorla 2'de 2 yaptı.

Mourinho ayrıca, 2003-2004 sezonunda Porto, 2009-2010 sezonunda da Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı.

Roma ise bu turnuvadaki tek finalini 1990-1991 sezonunda Inter'e karşı oynadı. Inter'in ilk maçı 2-0, Roma'nın rövanşı 1-0 kazandığı finalde gülen taraf Inter oldu.

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