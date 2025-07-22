Gençlere yaz tatilinde ücretsiz yurt imkânı! 2025 Seyahatsever Projesine nasıl başvuru yapılır, kimler yararlanabilir?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Seyahatsever Projesi, bu yaz da gençlere Türkiye'nin dört bir yanında yurt imkânı sunuyor. 18-30 yaş arasındaki gençler, yaz ayları boyunca GSB yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklayabiliyor. Proje kapsamında Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye haricindeki tüm illerde 1 kız ve 1 erkek yurdu hizmete açıldı. İşte, Seyahatsever Projesi hakkında merak edilen detaylar...
İlk kez 2022 yılında uygulamaya konulan Seyahatsever Projesi, 2025 yazında da gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 18-30 yaş aralığındaki gençler, önceden rezervasyon yaptıkları sürece Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda 5 gün boyunca ücretsiz konaklama hakkı elde ediyor. Yaz aylarında farklı şehirleri keşfetmek isteyen gençler için hem bütçe dostu hem de güvenli bir seyahat seçeneği sunan bu proje, sosyal ve kültürel etkileşimi de teşvik ediyor. Peki, bu ücretsiz konaklama hizmetinden yararlanabileceğiniz yurtlar hangi illerde yer alıyor? Rezervasyon işlemleri nasıl yapılıyor? İşte projeye dair tüm merak edilen bilgiler ve 2025 yılına ait güncel yurt listesi...
ÜCRETSİZ KYK YURDU PROJESİ HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
Seyahatsever Projesi 7 Temmuz ile 24 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.
KİMLER YAZ DÖNEMİNDE ÜCRETSİZ KYK YURDUNDA KALABİLİR?
Seyahatsever Projesi kapsamında 18-30 yaş arası tüm gençler için yaz dönemi boyunca bir erkek bir kız yurdu açık tutulacak.
PROJE HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?
Proje kapsamında Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye haricindeki tüm illerde 1 kız ve 1 erkek yurdu, yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis edilecek.
SEYAHATSEVER PROJESİ KAPSAMINDA AÇIK OLAN GSB YURTLARININ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
YAZ DÖNEMİ ÜCRETSİZ KYK YURDU İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5'er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecek.
Proje ile ilgili detaylı bilgilere "seyahatsever.gsb.gov.tr" adresinden de ulaşılabilecek.