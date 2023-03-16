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Şeyma Subaşı'nın özel paylaşımlarını görmek artık paralı! Abonelik ücreti bakın ne kadar…

Mısırlı sevgilisi ile nikah masasına oturmaya hazırlanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, özel hayatına dair içerikleri artık paralı olarak göstereceğini duyurdu. Subaşı, bu hamlesiyle ülkemizde ücretli abonelik hakkı tanımlayacak olan ilk fenomen oldu.

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  • Şeyma Subaşı'nın özel paylaşımlarını görmek artık paralı! Abonelik ücreti bakın ne kadar…

    Yakında tekraradan nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı son duyuruya göre artık özel hayatına dair paylaşımları abonelik sisteminde para karşılığında sunacak.
  • Şeyma Subaşı'nın özel paylaşımlarını görmek artık paralı! Abonelik ücreti bakın ne kadar…

    Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Şeyma Subaşı, yayınladığı son hikayeye göre, bundan sonra özel hayatını abonelik satın alan takipçilerine paylaşacak. 
  • Şeyma Subaşı'nın özel paylaşımlarını görmek artık paralı! Abonelik ücreti bakın ne kadar…

    Seyahatlerimden ve hayat yolculuklarımdan daha fazlasını görmek için" deyip takipçilerini abone olmaya çağıran Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli ise aylık 66.99 TL.
  • Şeyma Subaşı'nın özel paylaşımlarını görmek artık paralı! Abonelik ücreti bakın ne kadar…

    Abonelik alanlar için Şeyma Subaşı, özel hayatından canlı videolar yayınlayıp özel fotoğraf ve hikayeler paylaşacağını söyledi.
  • Şeyma Subaşı'nın özel paylaşımlarını görmek artık paralı! Abonelik ücreti bakın ne kadar…

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sırasında oldukça duyarsız kalan ve özel hayatından paylaşımlar yapmaya devam eden Şeyma Subaşı, o süreçte 400 binden fazla takipçi kaybetmişti.
  • Şeyma Subaşı'nın özel paylaşımlarını görmek artık paralı! Abonelik ücreti bakın ne kadar…

    Şeyma Subaşı'nın şimdilerde Instagram hesabında 2.9 milyon takipçisi bulunuyor.
  • Şeyma Subaşı'nın özel paylaşımlarını görmek artık paralı! Abonelik ücreti bakın ne kadar…

    Şeyma Subaşı, yakın zamanda Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturacak.
  • Şeyma Subaşı'nın özel paylaşımlarını görmek artık paralı! Abonelik ücreti bakın ne kadar…

    İşte Şeyma Subaşı'nın abonelik sistemine geçişini duyurduğu paylaşımı...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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