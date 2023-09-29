Şeyma Subaşı ve Meedo birbirlerini takipten çıktı! Fenomen isim soyadını sildi!

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yaklaşık 5 ay önce evlenen Şeyma Subaşı "Evlilikte psikolojik şiddet" iddialarının ardından boşanmak için mahkemeye başvurdu. 2 Mayıs tarihinde evlenen çift, Beykoz Adliyesi'ndeki duruşmada boşandı.

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Şeyma Subaşı çıkan iddiaların ardından Instagram hesabında yazan Şeyma Alsaloussi olan ismini Şeyma olarak güncelledi. Subaşı'nın Meedo ile birlikte olan tüm fotoğrafları sildiği de görüldü.