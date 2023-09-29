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        Haberler Magazin Şeyma Subaşı ve Meedo birbirlerini takipten çıktı! Fenomen isim soyadını sildi!

        Şeyma Subaşı ve Meedo birbirlerini takipten çıktı! Fenomen isim soyadını sildi!

        Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin 5 aylık evliliği sonlandı. Subaşı ortaya çıkan haberlerden sonra Instagram hesabından Alsaloussi soyadını sildi. Meedo ise Subaşı'nı takipten çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 14:16 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:16
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        Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yaklaşık 5 ay önce evlenen Şeyma Subaşı "Evlilikte psikolojik şiddet" iddialarının ardından boşanmak için mahkemeye başvurdu. 2 Mayıs tarihinde evlenen çift, Beykoz Adliyesi'ndeki duruşmada boşandı.

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        Kararını açıklayan mahkeme, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasına karar verdi.

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        Şeyma Subaşı çıkan iddiaların ardından Instagram hesabında yazan Şeyma Alsaloussi olan ismini Şeyma olarak güncelledi. Subaşı'nın Meedo ile birlikte olan tüm fotoğrafları sildiği de görüldü.

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        Mısırlı iş insanı Meedo, Instagram profilinde bulunan Şeyma Subaşı ile birlikte olduğu tüm fotoğraflarını sildi.

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        Meedo, Şeyma Subaşı'nın bu hamlesinden sonra Instagram'da ünlü ismi takipten çıktı. Subaşı'nın ise halen Meedo'yu takip ettiği görüldü.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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