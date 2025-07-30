Sezon ortasında Bodrum’da ev fiyatları düştü mü?

Her yaz başı Bodrum’un fiyatlarını konuşuyoruz. Lahmacundan beachlerdeki şezlong parasına emlak fiyatlarının yüksekliğine kadar Bodrum’daki astronomik takamlar gündemden hiç düşmüyor. Peki şimdi sezonun tam da ortasında Bodrum’da fiyatlar ne durumda. Özellikle de emlak piyasası hareketli mi? İstoç yönetim kurulu üyesi Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Bodrum'daki durumu şöyle anlatıyor:

* Bu yaz Bodrum hiç olmadığı kadar boş. Hem merkez çarşısı hem de Bitez, Yahşi, Türkbükü, Ortakent, Torba, Turgutreis, Akyarlar gibi gözde bölgeler, önceki yıllara kıyasla oldukça sakin.

* Tatilciler, Bodrum genelinde yüksek fiyatlar olduğuna inanarak daha uygun ve sakin tatil yapmak adına Yunan adalarına yönelmiş. Vize ücretini dahi göze alarak bu tercihi yapmışlar.

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* Yabancı turist sayısı da çok düşük. Gelen birkaç kruvaziyer gemisi kısa süreli bir hareketlilik sağlasa da Bodrum için yeterli değil.

* Pahalı algısı, insanların gözünü korkutmuş ve tatil planlarını Bodrum dışında yapmalarına neden olmuş.

* Konut piyasasına baktığımızda da benzer bir durgunluk söz konusu. Satışlar ya yok denecek kadar az ya da değerinin oldukça altında gerçekleşiyor. Hareket sadece ultra lüks segmentteki özel projeler ve villalarda görülüyor. Zaten yüksek gelir grubuna mensup kişiler teknesiyle marinaya geliyor, ihtiyacını giderip koylarda vakit geçiriyor, yine tekneleriyle ayrılıyor.