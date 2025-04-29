SGK aylıklarında zaman aşımı

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ödenen gelir ve aylıklar ile bazı ödemelerde zaman aşımı ve hak düşürücü süreler uygulanır. 4/1-a (SSK), 4/1-b (BAĞ-KUR) ve ilk defa 2008 / Ekim ay başından itibaren 4/1-c (kamu görevlisi) kapsamında sigortalı olanlara 2008 Ekim ayından sonra hak kazandıkları gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde istenmeyen kısmı zamanaşımına uğrar. Sosyal Güvenlik Kurumu’na süresinde müracaat etmemesinin haklı bir sebebe dayandığını ispatlayanlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.

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İş kazası, meslek hastalığı ve ölüm hallerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde istenmeyen kısmı zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan sürenin tespitinde sigortalının kendisi ve hak sahiplerinin talep tarihlerinden geriye doğru gidilerek 5 yıla kadarki bölüm ödenir, 5 yılı aşan süreye ilişkin gelir ve aylıklar ödenmez.

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Ağır hastalık hali, kısıtlılık gibi haklı bir sebeple SGK’ya başvuramadığını belgeleyenler için zaman aşımı hükmü uygulanmaz.

BAĞLANMIŞ EMEKLİ AYLIĞINDA ZAMAN AŞIMI YOK, DURDURMA VAR 2008 öncesinde hak kazanılmış ve bağlanmış bulunan SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığını beş yıl içinde almayanlara ödeme yapılmıyordu. Sadece son beş yıllık sürenin gelir ve aylığı ödeniyordu. 2008 sonrasında ise bağlanmış gelir ve aylıkları almayanlar için zaman aşımı veya hak düşürücü süre bulunmuyor. Bu nedenle 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamındakiler 2008 Ekim sonrasında hak kazanarak bağlanmış aylıkların tamamını, sonradan talep etmeleri halinde de alabilirler. Bağlanmış bulunan aylığını aralıksız 12 ay boyunca tahsil etmeyen, bankadan çekmeyenlerin aylıkları durduruluyor. Durdurulmuş olması kesildiği anlamına gelmiyor. SGK, şahsın aylık alma şartlarının devam edip etmediğini, hayatta olup olmadığını araştırdıktan sonra ödemeye tekrar devam ediyor. REKLAM 2008 SONRASI MEMURLARIN VAZİFE MALULÜ AYLIĞINDA ZAMAN AŞIMI İlk defa 2008 Ekim ayı ve sonrasında kamuda çalışmaya başlayanlara vazife malullüğü ve ölüm halinde bağlanması gereken aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde istenmeyen kısmı zaman aşımına uğrar. Başvurunun sonradan yapılması halinde, başvuru tarihinden geriye doğru beş yıl ödenir, daha önceki süreye ait ödeme yapılmaz.

MİRASÇILAR İÇİN ZAMAN AŞIMI 2 YIL Sigortalı veya hak sahiplerinin emekli, dul ve yetim aylığını zamanında eksik aldıklarının bu kişilerin ölümünden sonra tespit edilmesi durumunda, parayı mirasçılar alabilir. Ancak, mirasçılar için zaman aşımı süresi iki yıl olarak uygulanır. RAPOR PARASI İLE CENAZE VE EVLENME ÖDENEĞİ 5 YIL İÇİNDE ALINABİLİR SGK’dan yapılan geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası), evlenme (çeyiz) ödeneği ve cenaze ödenekleri ile ölüm toptan ödemelerinde ise hak düşürücü süreler uygulanır. Bu ödeneklerin beş yıl içinde alınmaması halinde hak ortadan kalkar. Beş yıllık süre dolmadan talep edilirse ödeme yapılır. REKLAM Ölen sigortalının yeterli prim günü yoksa hak sahipleri, yatırılmış primleri toptan alabiliyor. Ölüm tarihi ile toptan ödeme talep tarihi arasında beş yıllık süre geçmiş ise ödeme yapılmaz, geçmemiş ise yapılır. Yetim aylığı almakta olan kız çocuklarına yapılan ve halk arasında çeyiz yardımı olarak adlandırılan 24 aylık yetim aylığı tutarındaki evlenme ödeneğinin, nikah tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmemesi halinde hak kaybolur.