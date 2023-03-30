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SGK Çalışma Saatleri

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), insanların hayat boyu sağlık güvencesinin devam etmesi için hizmet sunan bir kurumdur. Çalışma saatleri boyunca sayısız insanın akın ettiği SGK, son yıllarda EYT konusunun gündeme gelmesi ile birlikte daha fazla ilgi görmeye başlamıştır. SGK’da hızlı bir şekilde işlem yaptırmak istiyorsanız E-Devlet’e giriş yapabilir, SGK’nın sunduğu pek çok hizmetten yararlanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, PTT üzerinden E-Devlet şifresi almak ve SGK’nın mobil uygulamasından ya da web adresinden giriş yaparak ilgili işlemlere ulaşmaktır. Ancak bazı işlemler için Sosyal Güvenlik Kurumu’na gidilmesi şarttır. Peki, son zamanlarda en çok aranan konulardan biri olan SGK çalışma saatleri nedir?

SGK Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor? SGK Kaça Kadar Açık?

SGK’nın sunduğu hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde ya da öğleden sonra SGK’nın yolunu tutmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun çalışma saatleri ise şöyledir:

Açılış Saati: 08.30

Kapanış Saati: 17.00

Bazı sosyal güvenlik kurumları, farklı saatlerde hizmet vermektedir. Bundan dolayı bulunduğunuz il ve ilçedeki SGK’nın telefon numarasını arayarak, güncel çalışma saatlerini öğrenebilirsiniz.

SGK Öğle Arası Saati

Pek çok kurumda olduğu gibi SGK’da da öğle arası molaları verilir. 08.30 / 17.00 saat aralıklarında hizmet veren SGK’da 12.30 itibarıyla öğle arasına girilmekte olup, 13.00’da son bulur. Öğle arasına denk gelen bir saatte SGK’ya gitmeniz durumunda öğle tatilinin bitmesini beklemek durumunda kalabilirsiniz. İşlemlerinizi gerçekleştirmek için açılış saatinden hemen önce ya da öğleden sonra gidebilirsiniz.

SGK Cumartesi Açık Mı?

SGK, cumartesi günü hizmet vermemekle birlikte hafta sonu tamamen kapalıdır. Sadece hafta içi hizmete açık bir kurumdur. Ayrıca Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı başta olmak üzere; Arife günleri, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 29 Ekim, 23 Nisan ve 30 Ağustos gibi milli bayramlarda da resmî tatile girmektedir.