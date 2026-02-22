Canlı
        Haberler Spor Futbol Shakhtar Donetsk: 3 - Karpaty Lviv: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Shakhtar Donetsk: 3 - Karpaty Lviv: 0 | MAÇ SONUCU

        Ukrayna Premier Ligi'nin 17. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, evinde Karpaty Lviv'i 3-0 mağlup etti. 2. yarıda Lassina Traore'nin hat-trick yaptığı maçta galibiyete ulaşan Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 38'e çıkardı. Karpaty Lviv ise haftayı 19 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 18:25
        Arda Turan'lı Shakhtar, 2. yarıda açıldı!

        Ukrayna Premier Ligi'nin 17. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Karpaty Lviv'i ağırladı.

        Arena Lviv'de oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 67,71 ve 82. dakikalarda Lassina Traore attı.

        Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci galibiyetini alan Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 38'e çıkardı ve ikili averaj üstünlüğü nedeniyle zirvede yer alan LNZ Cherkasy'e karşı takibini sürdürdü. Karpaty Lviv ise 19 puanda kaldı.

        Ukrayna Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Shakhtar Donetsk, Veres Rivne'yi ağırlayacak. Karpaty Lviv, Kolos'u konuk edecek.

