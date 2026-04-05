        Shakhtar Donetsk: 3 - Rukh Vynnyky: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Shakhtar Donetsk: 3 - Rukh Vynnyky: 0 | MAÇ SONUCU

        Ukrayna Premier Ligi'nin 22. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, evinde Rukh Vynnyky'ı 3-0 mağlup etti. Eguinaldo (2) ve Luca Meirelles'in golleriyle ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkaran Shakhtar Donetsk, puanını 50'ye yükseltti. Rukh Vynnyky ise haftayı 19 puanla tamamladı.

        Giriş: 05.04.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Arda Turan'lı Shakhtar seriye bağladı!

        Ukrayna Premier Ligi'nin 22. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Rukh Vynnyky'ı ağırladı. Arena Lviv'de oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Shakhtar Donetsk oldu.

        Arda Turan'ın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 34 ile 62. dakikalarda Eguinaldo, 88. dakikada da Luca Meirelles attı.

        Turuncu Siyahlılar'da forma giyen Pedrinho, 90+3'te kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonuçla birlikte bir maç eksiği olan ve ligde üst üste 6. galibiyetini alan Shakhtar Donetsk, haftayı 50 puanla kapattı ve ikili averajda geride olması nedeniyle lider LNZ Cherkasy'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Rukh Vynnyky ise 19 puanda kaldı.

        Ukrayna Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Shakhtar Donetsk, LNZ Cherkasy'e konuk olacak. Rukh Vynnyky, Kolos'u ağırlayacak.

