4 Şurada Paylaş!









"BU BENİM KÜÇÜK KALBİM İÇİN ÇOK FAZLA"

Heykelin görselini sosyal medya hesabından yayımlayan Shakira, "Bunu ailemle paylaşmak beni mutlu ediyor. Bu benim küçük kalbim için çok fazla" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Reuters, Instagram