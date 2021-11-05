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Ekim ayında rekor üstüne rekor kıran SHIBA INU kasımda sert satış dalgası yemeye devam ediyor.

Son haftaların en çok konuşulan kripto parası SHIB 28 Ekim'de 0.000088 dolara yükselerek tarihi zirvesini görmüştü. Zirveye giden süreçte sadece 4 haftada yatırımcısının parasını yaklaşık 11 katına çıkarmıştı.

HAFTALIK KAYIP YÜZDE 30

28 Ekim'deki zirvenin ardından ise sert k3ar satışları gelmeye başladı. Bugün itibarıyla SHIBA 0.000048 dolara geriledi. SHIBA, son 24 saatte yüzde 15 erirken, haftalık kaybı yüzde 30'u aştı. Zirveden düşüşü ise yüzde 45 oldu.

Bu arada Bitcoin ise dünkü düşüşünün ardından bugün yeniden 62.000 doların üzerine çıktı. Önceki akşam 4.664 dolarla yeni tarihi zirvesini gören Ethereum ise 4.500 doların üzerinde tutunmayı başardı. Ethereum son 24 saatte yüzde 0.4 düşerek 45.240 dolara geriledi.