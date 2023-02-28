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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Sibel isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SİBEL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Sibel ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Sibel adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sibel isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

SİBEL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sibel ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Buğday başağı. Henüz yere düşmemiş yağmur damlası.

SİBEL ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Sibel ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sibel adını koymak caizdir.

SİBEL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Sibel ismini kullanan 148.915 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Sibel ismini kullanan 30.031 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Sibel ismini kullanan 11.054 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Sibel ismini kullanan 9.604 kişi bulunmaktadır.

SİBEL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Sibel ismini taşıyan kişiler, işbirliği yapmayı sever, bir işi kendi başına yapmaktansa birileriyle ortaklık kurmayı tercih eder. Ortaya çıkan sorunun kolayca çözülmesi için yollar geliştirir. Sorunları çözerken kuvvet yerine iletişim ile ikna yolunu tercih eder. Başkalarının düşüncelerini önemser, sorunlar karşısında diplomatik bir yaklaşım sergiler. Psişik yetenekleri olabilir.

Pozitif tarafları: Saygılı, nazik, arkadaş canlısı, uyumlu, işbirliğine açık, diplomatik.

Negatif tarafları: Aşırı duyarlı – egosu kolayca incinebilir, utangaç, kararsız, detaylarda kaybolan.

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