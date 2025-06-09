Sibel Turnagöl: Dünyanın yapamadığını 12 kişi yaptı Sibel Turnagöl, Gazze'ye yardım götüren Madleen gemisine el konulmasına tepki gösterdi; "Aylardır, dünyadaki herkesin yapması gerekeni 12 kişi yapmak için mücadele veriyor. Helal olsun. Bizler de sadece izliyoruz. Ne yazık"

Habertürk Giriş: 09.06.2025 - 11:42 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:48 facebook

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