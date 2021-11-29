Bu dizilerin peşindeler!

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Siber suçluların hedefinde bu dizi ve platformlar var

Ocak 2020'nin başından Haziran 2021'in sonuna kadar Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video ve Hulu gibi içerik izleme platformu arkasına gizlenmiş 93 binden fazla girişim tespit etti. Online dizi ve film izleme platformlarındaki orijinal şovlar üzerinden dolandırıcılık yapmak isteyen siber suçluların en gözde platformları açık ara Netflix iken, en gözde yapımları ise The Mandalorian ve Money Heist oldu.

Siber suçlular bu dizilerin peşinde - Haberler
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HABERTURK.COM

İsteğe bağlı içerik ve video akış hizmetleri, son iki yılda pandemi etkisiyle daha da hızlanan bir büyümeyle karşılaştı. Alternatif eğlence kaynaklarına yönelik artan talebe hızla uyum sağlayan siber suçlular, iyi bilinen dolandırıcılık düzenlerinin internete girmesiyle kullanıcıların en sevdikleri programları video akış platformları üzerinden izleme isteğinden yararlanma fırsatlarını gördüler.

Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky’nin uzmanları, pandeminin en yoğun olduğu dönemlerde eğlenceyle ilgili tehdit ortamındaki en son trendleri ve önemli olayları analiz etti. Uzmanlar, genel olarak, 1 Ocak 2020'den 30 Haziran 2021'e kadar 8 bin 650 farklı dosyayla 18 bin 938 benzersiz kullanıcıya bulaşmaya yönelik 93 bin 95 girişime rastladı.

NETFLIX AÇIK ARA ÖNDE

Netflix, siber suçlular tarafından cazibe merkezi olarak kullanılan en popüler video akış hizmeti olarak öne çıktı. Bu alandaki dolandırıcılık girişiminden etkilenen kullanıcıların yüzde 89.93'ü Netflix ve ilgili bir içeriği ararken kötü amaçlı yazılım veya istenmeyen yazılımlarla karşılaştı. Netflix’i Amazon Prime (yüzde 6.26 ile), Apple TV (yüzde 1.96), Disney + (yüzde 1.7) ve Hulu (yüzde 1.44) izledi.

HEDEFTEKİ İLK 5 DİZİ

Siber suçluların canlı yayın programlarını ve dizileri yem olarak aktif biçimde kullandığını gösteren araştırmaya göre, enfeksiyon girişimlerinin neredeyse yüzde 60'ı yalnızca iki dizinin yem olarak kullanılmasıyla gerçekleşti. Son yıllarda dünyanın en büyük hitlerinden ikisi olan The Mandalorian (yüzde 28.72) ve Money Heist (yüzde 28.41), kötü niyetli faaliyetlerini yayan siber suçlular tarafından aktif olarak istismar edildi.

Kimlik avcıları tarafından düzenli olarak yem olarak kullanılan ilk beş dizideki diğer programlar arasında Rick and Morty (yüzde 9.69), Peaky Blinders (yüzde 9.25) ve Westworld (yüzde 7.17) yer alıyor.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Anon V. Ivanov, araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Gittikçe daha fazla kullanıcı en sevdikleri programları izlemek için video akış platformlarına abone oluyor. Bu kullanım şekli içeriği izlemek için herhangi bir dosya indirmeyi gerektirmediğinden, bu tür kötü amaçlı etkinliklerin azalmasını bekleriz. Ancak siber suçlular yeni trendlere hızla uyum sağlıyor. 2021 verilerini 2020 göstergeleriyle karşılaştırdığımızda, TV dizileri kisvesi altında kötü amaçlı dosya indirmenin çok daha az yaygın hale geldiğini görüyoruz. Ancak bu, kullanıcıları siber suçluların kimlik bilgilerinizi ve paranızı çalabileceği kimlik avı dolandırıcılığı gibi diğer tehditlerden korumuyor.”

BU UYARILARI DİKKATE ALIN

Uzmanlar, izleme hizmetlerini kullanırken kötü amaçlı programların ve dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kaçınmak için kullanıcılara şunları tavsiye ediyor:

- Kişisel verileri girmeden önce web sitelerinin gerçekliğini kontrol edin. Film izlemek veya indirmek için yalnızca resmi, güvenilir web sayfalarını kullanın. URL biçimlerini ve şirket adı yazımlarını iki kez kontrol edin.

- Çeşitli video akış platformlarının bölgesel içeriğine erişmek için güvenilir bir VPN hizmeti kullanın. Kötü amaçlı ekleri tanımlayan ve kimlik avı sitelerini engelleyen güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın.

- İçeriğin erken görüntülenmesini vaat eden bağlantılardan kaçının. İçeriğin gerçekliği hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, hizmet sağlayıcınıza danışın.

- “Bir yıllık ücretsiz abonelik” gibi gerçek olamayacak kadar iyi görünen anlaşmalara karşı dikkatli olun.

- Mümkün olduğunda, video akış platformlarına yalnızca kendi ücretli aboneliğiniz aracılığıyla resmi web sitesinde veya resmi pazar yerlerindeki uygulamadan erişin.

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