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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şiddet görüntüleri ortaya çıktı, 2 gözaltı | Son dakika haberleri

        Şiddet görüntüleri ortaya çıktı, 2 gözaltı

        Kocaeli'de farklı tarihlerde genç kızlara şiddet uygulayarak, küfür ve tehdit eden B.K. ile arkadaşı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Genç kızların darp edildiği görüntüler ise tepkilere sebep oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 00:09 Güncelleme: 11.06.2024 - 00:26
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        Kocaeli'de sosyal medya uygulaması üzerinden yayınlanan video içeriğinde başka kadınları darbettiği belirlenen 2 kadın gözaltına alındı.

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        Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya uygulaması üzerinden yayınlanan video içeriğinde B.K. ve G.K. isimli kadınların, R.S, A.T.S. ve C.S'yi darbettiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

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        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, B.K. ve G.K. gözaltına alındı.

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        Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

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