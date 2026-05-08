Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran’da Atatürk Havalimanı’nda

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesi ve vizyonu doğrultusunda, COP31 sürecinde faaliyetlerini hızlandırarak sürdüren Sıfır Atık Vakfı, enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşam odağında yeni bir buluşmaya hazırlanıyor.

İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde, 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamındaki “Sıfır Atık Festivali”, 4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Sıfır Atık Vakfı, Emine Erdoğan öncülüğünde, “Ortak Evimiz Dünya” anlayışıyla küresel ölçekte çevre bilincini güçlendirmeye devam ediyor. Emine Erdoğan'ın sürdürülebilir gelecek vizyonu doğrultusunda, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali, çevre duyarlılığı ve enerji verimliliği ekseninde toplumun her kesimini İstanbul’da

bir araya getirecek. 7’den 77’ye herkese hitap edecek festival; sürdürülebilir yaşam kültürünün

yaygınlaştırılması, yenilikçi çevre teknolojilerinin tanıtılması ve sıfır atık bilincinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenecek etkinliklerle, COP31 sürecinde Türkiye’nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunan önemli bir buluşma noktası olacağı belirtildi.

Sıfır Atık Vakfımız ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız iş birliğinde, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali, güçlü bir farkındalık hareketi.



— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 8, 2026

Emine Erdoğan: Sıfır Atık Festivali, Güçlü Bir Farkındalık Hareketi

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Festivali'ne ilişkin değerlendirmesinde, "Sıfır Atık Vakfımız ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız iş birliğinde, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali, güçlü bir farkındalık hareketi. “Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm” temasıyla hayat bulan festival; geleneğin birikimini geleceğin ihtiyaçlarıyla harmanlayan, her yaştan insanı ortak bir sorumluluk etrafında buluşturan anlamlı bir adım. Daha yaşanabilir bir dünya için tüm vatandaşlarımızı, bu dönüşüm hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum. Festival; sıfır atık, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir şehircilik, iklim farkındalığı ve çevre teknolojileri başlıklarında kamu, özel sektör, akademi, yerel yönetimler, gençler, çocuklar ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturacak" dedi.

Sıfır Atık, Bütüncül Bir Sürdürülebilirlik Kültürü

Festival kapsamında uygulamalı deneyim alanları, kültür-sanat etkinlikleri, çocuk atölyeleri, çevre teknolojileri sergileri, girişimcilik buluşmaları ve iyi uygulama örnekleriyle; sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel bir politika değil, aynı zamanda yaşamın tüm alanlarını kapsayan bütüncül bir sürdürülebilirlik kültürü olduğu vurgulanacak.

Sıfır Atık Festivali, Uluslararası Bir Farkındalık Platformu

Sıfır Atık Festivali; çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam, teknoloji, sanat ve eğitimi bir araya getiren uluslararası bir farkındalık platformu olarak hayata geçirildi. Festivalin, sürdürülebilir yaşam pratiklerini günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmeyi amaçlayan eğitici ve deneyim odaklı etkinliklerle ziyaretçilerine kapsamlı bir deneyim sunacağı kaydedildi.

“Farkındalık”, “Hareket” ve “Gelecek” eksenlerinde kurgulanan festival kapsamında; interaktif ekolojik atölyeler, uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek paneller, çevre teknolojileri odaklı etkinlikler ve sürdürülebilir ürünlerin yer aldığı yeşil pazaryerleri katılımcılarla buluşacak.

Sıfır Atık Yaklaşımını Sadece Anlatan Değil, Aynı Zamanda Uygulayan Bir Model

Festival, yalnızca sıfır atık yaklaşımını anlatan değil, aynı zamanda uygulayan bir organizasyon

modeliyle gerçekleştirilecek. Tek kullanımlık plastik kullanımına yer verilmeyecek etkinlik alanında; dijital biletleme sistemleri, güneş enerjisi destekli sahneler, kompost istasyonları ve depozitolu bardak uygulamalarıyla karbon ayak izinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle, Sıfır Atık Vakfı’nın küresel sürdürülebilirlik vizyonunu yansıtan festival; israfın önlendiği, kaynakların verimli kullanıldığı ve döngüsel ekonominin yaygınlaştığı bir gelecek anlayışını toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı amaçlıyor.

“İsraf Edilen Her Kaynak, Aynı Zamanda Kaybedilen Bir Enerji”

Sıfır Atık Festivali; kaynakların verimli kullanımı, enerji tasarrufu, israfın önlenmesi ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması gibi konuları toplumun tüm kesimleri için erişilebilir ve uygulanabilir hale getirmeyi amaçlıyor. Festival boyunca enerji verimliliği ile sıfır atık yaklaşımının birbirini tamamlayan iki temel dönüşüm alanı olduğuna dikkat çekilecek; “israf edilen her kaynağın aynı zamanda kaybedilen bir enerji” olduğu anlayışı merkeze alınacak.

Sıfır Atık Festivali Dijital Platformu Erişime Açıldı

Festivalin resmi dijital platformu olan https://sifiratikfestivali.org/tr erişime açıldı. Festival programı, konuşmacılar, etkinlik takvimi, başvuru süreçleri, çocuk ve gençlik etkinlikleri, gönüllülük programları, katılımcı kurumlar ve festival kapsamındaki tüm güncel duyurular internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Web sitesinde sıfır atık yaklaşımına dair temel bilgiler de yer alırken katılımcı rehberi ile etkinliğe dair merak edilen tüm sorulara yanıt veriliyor. Sitenin ana sayfasında festivale katılım için ücretsiz online kayıt yaptırılabilirken, Fikrini Paylaş platformu üzerinden festival sürecinin paydaşı olunabiliyor.

Sıfır Atık Festivali Programı: Katılımcılar Sürdürülebilir Yaşam Kültürüyle Buluşacak

Festivalin günlük programı; farkındalık, deneyim, eğitim ve kültür-sanat odaklı çok yönlü etkinliklerden oluşacak şekilde planlandı. Her gün sabah saatlerinde gerçekleştirilecek kapı açılışı ve “Mataranı Kap Gel” konseptli karşılama etkinlikleriyle katılımcılar; yerel üreticiler tarafından hazırlanan ambalajsız ikramlarla sürdürülebilir yaşam kültürüyle buluşacak.

Program kapsamında düzenlenecek “Atıksız Bir Dünya Mümkün mü?” başlıklı büyük panellerde; çevre, enerji, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanlarında sektörün öncü isimleri bir araya gelerek geleceğin çevre politikalarını değerlendirecek.

Festivalin gastronomi bölümünde gerçekleştirilecek “Sıfır Atık Mutfağı” etkinliklerinde ise gıda israfının önlenmesine yönelik yaratıcı uygulamalar katılımcılarla paylaşılacak; kullanılmayan veya atık olarak değerlendirilen malzemelerin yenilikçi yöntemlerle yeniden üretime ve tüketime kazandırıldığı örnekler uygulamalı olarak sunulacak.

Öğleden sonra düzenlenecek paralel atölye seanslarında katılımcılar; kompost üretimi, ileri dönüşüm uygulamaları, doğal kozmetik üretimi ve sürdürülebilir yaşam pratikleri gibi başlıklarda interaktif deneyim alanlarına katılma imkânı bulacak. Festival süresince farklı yaş gruplarına hitap eden uygulamalı eğitimlerle çevre bilincinin günlük yaşama aktarılması hedeflenecek.

Gün Batımı Konserleri Gerçekleştirilecek

Her günün finalinde gerçekleştirilecek gün batımı konserleri ise festivalin kültür ve sanat boyutunu öne çıkaracak. Geri dönüştürülmüş materyallerden üretilen enstrümanlarla sahne performansları gerçekleştirecek sanatçılar ve müzik gruplarıyla, sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel değil aynı zamanda kültürel bir dönüşüm alanı olduğu vurgulanacak.

Çevre Krizleri Güçlü Toplumsal Bilinçle ve Kültürel Dönüşümle Aşılabilir

Sıfır Atık Vakfı, çevre krizlerinin yalnızca teknik çözümlerle değil; güçlü bir toplumsal bilinç, ortak sorumluluk anlayışı ve kültürel dönüşümle aşılabileceğine dikkat çekiyor. Festival kapsamında özellikle çocuklar ve gençler için hazırlanan deneyim alanlarıyla çevre bilincinin erken yaşlarda güçlendirilmesi hedeflenirken; yenilikçi çevre teknolojileri geliştiren girişimlerin desteklenmesi, enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam pratiklerinin toplum genelinde görünür hale getirilmesi amaçlanıyor.

Ulusal ve uluslararası paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek festivalin, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma, çevre diplomasisi, iklim eylemi ve döngüsel ekonomi alanındaki küresel görünürlüğüne katkı sunması bekleniyor. Festival ayrıca, farklı sektörlerden aktörler arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesine ve çevre odaklı yenilikçi projelerin yaygınlaştırılmasına da zemin oluşturacak.

Sıfır Atık Vakfı, festival aracılığıyla çevre politikalarının yalnızca kurumsal düzeyde değil; günlük yaşam alışkanlıklarından üretim modellerine, şehir planlamasından enerji kullanımına kadar geniş bir alanda toplumsal dönüşüme dönüşmesini hedefliyor. Bu kapsamda festival; geçmişten gelen çevre duyarlılığını geleceğin teknolojileriyle buluşturan güçlü bir ortak yaşam vizyonu ortaya koyacak.

Sıfır Atık Festivali, Gelenek ve Geleceği Bir Araya Getiren Önemli Bir Adım

Çocukların ve gençlerin çevre bilinciyle yetişmesi, doğayla güçlü bir bağ kurması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını erken yaşta kazanması, geleceğin dünyası açısından hayati önem taşıyor.

Bu çerçevede, Emine Erdoğan’nin vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı; eğitimden teknolojiye, kültür-sanattan uluslararası iş birliklerine kadar geniş bir alanda farkındalık oluşturmayı, yenilikçi çevre çözümlerini desteklemeyi ve toplumsal katılımı güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak benimsiyor.

Sıfır Atık Festivali de bu vizyonun güçlü bir yansıması olarak; gelenek ve geleceği aynı zeminde buluşturan, toplumun tüm kesimlerini ortak bir çevre seferberliğinde bir araya getiren önemli bir adım olarak görülüyor.