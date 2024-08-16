Tümer Adakaner'in vurulduğu anlar ortaya çıktı
'Sıfır Bir' dizisiyle tanınan oyuncu Tümer Adakaner'in paça salonunda vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
'Sıfır Bir' VE 'Sokağın Çocukları' adlı dizilerde canlandırdığı rolü ile tanınan oyuncu Tümer Adakaner, Adana'daki bir paça salonunda silahlı saldırıya uğradı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi’nde dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Tümer Adakaner’in (46) sahibi olduğu paça salonuna koşarak giren bir şüpheli, Adakaner’e çay içtiği esnada ateş etti. Sırt bölgesine kurşun isabet eden Adakaner, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir araçla hastaneye kaldırılan Adakaner’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay esnasında şapka takan mavi tişörtlü şüphelinin işletmeye girerek Adakaner'e ateş ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adakaner'in vurulmasının ardından yere yığıldığı anlar yer aldı. Polisin olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.