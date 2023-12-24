Sigaraya zam gelecek mi? Yeni yılda sigara fiyatları ne kadar olacak?
2024'e girilmesiyle beraber birçok vatandaş sigaraya zam yapılıp yapılamayacığını merak ediyor. Yılbaşından itibaren sigaradan paket başına alınan asgari maktu ÖTV 25,78 liraya; maktu vergi ise 1,28 liraya yükselecek. Durum böyle olunca, sigara zammı da yolda gözüküyor. Peki, sigaraya zam gelecek mi? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar olacak? İşte, detaylar...
Yeni yıla girmeye günler kala sigara zammı yeniden gündeme geldi. Bu sene içerisinde sigara fiyatlarında 23 TL'lik bir artış yaşandı. Şimdi ise yılbaşından sonra fiyatlara bir zam daha yapılması bekleniyor. 1 Ocak tarihinden itibaren gelecek sigara zammı ile en ucuz sigara fiyatının 52 TL'ye yükseleceği öngörülüyor. İşte, 2024 sigara zammına dair tüm detaylar...
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; sigara ve alkolde ÖTV tutarı yasa gereği her altı ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kadar artırılıyor. Temmuzdan bu yana yüzde 14 artan ÜFE'nin yılın son altı ayını en az yüzde 16 artışla tamamlaması bekleniyor. KDV oranının yüzde 2 artırılarak yüzde 20 yapılmasının ardından 5 lira zamlanan sigaralar yılbaşından itibaren gelecek otomatik artışla birlikte en az 52 liraya satılmak zorunda.
SİGARA PAZARININ YÜZDE 28'İ KAÇAK
Geçtiğimiz haziran ayında tütün şirketleri ortak bir açıklama yaparak Türkiye’deki sigara pazarının yüzde 28’inin kaçak olduğunu açıklamıştı. Bu kaçak oranına göre devletin vergi kaybının ise 70 milyar liraya ulaştığı tahmin ediliyor.
Yine sigara üreticilerine göre, sigara fiyatlarındaki vergi ve maliyet kaynaklı yaşanan artışların bu kayıp kaçağı artırıcı bir etkiye sahip. Sigaradaki vergi yükü yüzde 82.5 seviyesinde. Vergideki tüm değişiklikler, hem kayıp-kaçağa hem de tüketiciye doğrudan yansıyan bir etkiye sahip. İşin bir de enflasyon tarafı var. Tütün ürünlerinin enflasyona etkisinin yüzde 3.5 seviyesinde olduğu hesaplanıyor.
SİGARANIN VERGİ ORANI YÜZDE 82.5
Sigarada vergi oranının yüzde 82.5 olmasının yanı sıra vergi sistemi nedeniyle üreticiler 1 liralık bir maliyet artışını 7.5 liralık fiyat artışı ile telafi etmek zorunda. Diğer önemli sorun ise yukarıda bahsettiğimiz ÖTV artışları ile vergi rakamının sürekli artması.
SİGARA ZAMMI EN ÇOK ORTA VE ALT SEGMENTİ ETKİLİYOR
Sahte ve kaçak tütüne yönelenler genelde orta ve alt segment kullanıcılar. Dolayısıyla fiyat maktu ve asgari maktu ile arttığı zaman bu kesim etkileniyor. Yani maktu ve asgari maktudaki artışın düşük fiyatlı ürünler üzerindeki etkisi, pahalı sigaralara göre daha fazla. Fiyat artışları ile nispeten fiyatı ucuz sigaralar çok fazla pahalı olacağı için, bu artış aslında alım gücü düşük kesimin cebine dokunuyor. Vergi artışları nedeniyle artırılmak zorunda olan sigara fiyatlarının enflasyona etkisi de ayrı sorun.
ŞU ANDA EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
Gelen son zamların ardından şu an birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 45 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 58 TL'yi buldu.