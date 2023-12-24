SİGARA ZAMMI 2024: Sigaraya zam geliyor! Yeni yıldan itibaren en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar olacak? - Merak Edilenler Haberleri

SİGARA ZAMMI 2024: Sigaraya zam geliyor! Yeni yıldan itibaren en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar olacak? - Merak Edilenler Haberleri

Yeni yıla girmeye günler kala sigara zammı yeniden gündeme geldi. Bu sene içerisinde sigara fiyatlarında 23 TL'lik bir artış yaşandı. Şimdi ise yılbaşından sonra fiyatlara bir zam daha yapılması bekleniyor. 1 Ocak tarihinden itibaren gelecek sigara zammı ile en ucuz sigara fiyatının 52 TL'ye yükseleceği öngörülüyor. İşte, 2024 sigara zammına dair tüm detaylar...

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre ; sigara ve alkolde ÖTV tutarı yasa gereği her altı ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kadar artırılıyor. Temmuzdan bu yana yüzde 14 artan ÜFE'nin yılın son altı ayını en az yüzde 16 artışla tamamlaması bekleniyor. KDV oranının yüzde 2 artırılarak yüzde 20 yapılmasının ardından 5 lira zamlanan sigaralar yılbaşından itibaren gelecek otomatik artışla birlikte en az 52 liraya satılmak zorunda.

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SİGARA PAZARININ YÜZDE 28'İ KAÇAK

Geçtiğimiz haziran ayında tütün şirketleri ortak bir açıklama yaparak Türkiye’deki sigara pazarının yüzde 28’inin kaçak olduğunu açıklamıştı. Bu kaçak oranına göre devletin vergi kaybının ise 70 milyar liraya ulaştığı tahmin ediliyor.

Yine sigara üreticilerine göre, sigara fiyatlarındaki vergi ve maliyet kaynaklı yaşanan artışların bu kayıp kaçağı artırıcı bir etkiye sahip. Sigaradaki vergi yükü yüzde 82.5 seviyesinde. Vergideki tüm değişiklikler, hem kayıp-kaçağa hem de tüketiciye doğrudan yansıyan bir etkiye sahip. İşin bir de enflasyon tarafı var. Tütün ürünlerinin enflasyona etkisinin yüzde 3.5 seviyesinde olduğu hesaplanıyor.