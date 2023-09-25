Sigorta Zirvesi'nin ana konusu afet riski Sigorta sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği düzenlediği "2. Uluslararası Sigorta Zirvesi"nde tüm dünyadan sigorta sektörünün temsilcilerini 'Afet Riskleri ve Sigorta' temasıyla bir araya getiriyor. Zirve'ye katılan Bakan Yardımcısı Osman Çelik ve SEDDK Başkanı Akif Eroğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 12. Sigorta Haftası’nda düzenlediği 2. Uluslararası Sigorta Zirvesi ile sektörün en önemli buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Zirve’nin ilk gününe katılan konuşmacılar arasında Japonya, Yeni Zelanda, Yunanistan gibi yakın dönemde deprem tecrübesi yaşamış ülkelerin sigorta sektörlerinin temsilcileri de yer alıyor.

“Afet Riskleri ve Sigorta: Afetlerin Etkilerini Azaltmada Sigortacıların Rolü” temasıyla düzenlenen Zirve’nin açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik; “Finans sektöründe yaklaşık yüzde 5 paya sahip sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün ekonomimize olan katkısı, aldığı payın çok ötesindedir. Ayrıca bu sektörler Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında hazırlanan ve afet yaralarının sarılması, makro finansal istikrar, enflasyonun tek haneye inmesi, büyüme ile istihdamın devamını temel alan Orta Vadeli Program (OVP) için de oldukça önemlidir” dedi.

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OVP'DE GENİŞ YER VERİLDİ

OVP kapsamında atılacak adımlara değinen Osman Çelik; afet sigortası mekanizmasıyla vatandaşların tüm afetlere karşı korunacağını, Otomatik Katılım Sistemi’nin işverenlerin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşüp Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin kurulacağını, demografik değişim ve yaşlanma nedeniyle Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası oluşturulacağını ve Bina Tamamlama Sigortası’nın yanı sıra inşaat kalitesinin yükseltilmesi amacıyla Yapı Sorumluluk Sigortası’nın yaygınlaştırılacağını söyledi.

Katılım Sigortacılığı ve Emeklilik Uygulamalarının da içinde yer aldığı Katılım Finans Kanunu çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Çelik, Türkiye Yüzyılı’nda yeni fırsat alanlarının değerlendirilmesi adına sektöre destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

ODAK PİYASA DİSİPLİNİ

Uluslararası Sigorta Zirvesi’nin açılışında konuşan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Sigortacılık Kanunu’nda revize yapılacağını, “Sigorta 3.0” olarak adlandırılan dönemde kilometre taşı niteliğinde birçok değişim yaşanacağını söyledi. Eroğlu, ‘Piyasa Disiplini’ odağında yapılacak etkin denetimlerden veri düzenlemesine, ilişkili kurumlarda reformdan, şahsi sorumluluğa kadar pek çok uygulamanın hayata geçeceğini belirtti.

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Şirket bilançolarında görülen iyileşmeye dikkat çeken SEDDK Başkanı, sektör gelişiminin, küresel konjonktüre rağmen ekonominin elde ettiği güçlü büyümenin bir yansıması olduğunu ve Orta Vadeli Program’ın uygulanmasıyla ekonomide yaşanacak pozitif ivmenin uluslararası sermayenin ilgisi olarak sektöre döneceğini vurguladı.

MARMARA DEPREMİNE HAZIRLIK BAŞLADI

Yüzyılın afeti olarak anılan depremlerden sektörün, hızlı organize olarak alnının akıyla çıktığını söyleyen SEDDK Başkanı Eroğlu, beklenen Marmara depremi için de çalışmaların başladığını ifade etti. Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Şirketlerin finansal dayanıklılıklarını sağlayabilmek için onlardan stres testleri ve senaryo değerlendirmeleri yapmalarını istedik. Dengeleme karşılığı düzenlemesi ile hızlıca fon biriktireceğiz. Ayrıca zorunlu deprem sigortasında bir yandan kapsamını genişletiyoruz, diğer taraftan ihtiyari konut sigortasını da kapsayacak reform niteliğinde değişikliklere gidiyoruz. Poliçelerde enflasyon klozu getirerek, sigortalılarımızı deprem riskine karşı koruduğumuz gibi enflasyona da karşı koruyacağız.”

TEMİNAT AÇIĞINA VURGU

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, zirvenin açılış konuşmasında Kahramanmaraş depremi sonrasında ortaya çıkan teminat açığına vurgu yaptı. TSB Başkanı Gülen, sözlerine şöyle devam etti: “6 Şubat depremlerinin ardından meydana gelen kayıp 105 milyar dolar. Yapılan ödeme ise 5 milyar dolar seviyesinde. Sigorta kıymet bilmektir şiarımınız ışığında, sigortalanmanın önemini daha iyi anladığımız şu dönemde, bu bilinci artırmada ve teminat açığının hızla kapatılmasında hepimize görevler düşüyor.”

Uluslararası Sigorta Zirvesi’nin afetler karşısında sigorta sektörünün rolünü ve gelişme alanlarını tartışmak için çok kıymetli bir zemin ve buluşma noktası olduğunun altını çizen Gülen, “Sigorta ekosistemin merkezinde konumlanan sigorta şirketleri ve sektörün rehber kuruluşu TSB olarak bütün çalışmalarımızı bu ekosistemi daha da büyütmek ve sağladığı koruma kalkanını genişletme ekseninde yürütüyoruz. Bu bağlamda SEDDK’nın sektörü ‘daha hızlı koşmaya’ teşvik eden öncü çalışmaları çok değerli. Kamu ve özel sektör iş birliğiyle sigortacılık ekosistemini büyütmek, geliştirmek, ülkemiz ve vatandaşlarımıza fayda sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; güçlü sigortacılık, güçlü Türkiye demektir.” dedi.