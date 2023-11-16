Sihirli Annem'in Suzan'ı ve Betüş'ü yıllar sonra bir arada! İkilinin pozlarına beğeni yağdı!

Sihirli Annem'in Suzan'ı ve Betüş'ü yıllar sonra bir arada! İkilinin pozlarına beğeni yağdı!

2003 yılında yayın hayatına başlayan "Sihirli Annem" dizisinde Betül karakterini canlandıran İnci Türkay ve Suzan karakterini canlandıran Zuhal Topal yıllar sonra bir araya geldi.

Bir süredir ekranlardan uzak ve Londra'da bir yaşam sürdüren İnci Türkay'ın ziyaretine 20 yıllık dostu Zuhal Topal gitti. İkili, geçirdiği keyifli anlardan görüntülerini sosyal medyadan yayınladı.

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Zuhal Topal pozlarını "Araya mesafeler girse de 22 yıllık dostluğumuz hiç bitmedi. Canım İnci'm yerin ben de apayrı çok özlemişiz birbirimizi, zaman geriye aksın" notuyla paylaştı.