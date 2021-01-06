SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ OYUNCULARI
Eylem Yıldız
Ogeday Girişken
Tara Mcmillen
Bülent Seyran
Hande Katipoğlu
Nergis Kumbasar
Lale Başar
Emre Altuğ
Açelya Topaloğlu
Egemen Uysal
Nisa Sofiya Aksongur
Cemre Demircan
Sıla Sade
SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ KONUSU
Sihirli Annem dizisi, anneleri vefat eden Ceren ve Cemre'nin babası Sadık'ın yeni eşi yarı insan yarı peri olan Betüş'ün hayatını konu alıyor.
SİHİRLİ ANNEM NASIL İZLENİR?
Sihirli Annem dizisini izlemek için https://www.exxen.com/tr adresine girip karşınıza çıkan ekrana Ad Soyad ve E-Posta bilginizi vererek 7 gün ücretsiz izleyebilirsiniz. İzlemeye devam etmek için aylık 9,99 TL ödeme yapmak gerekiyor.
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