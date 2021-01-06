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SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ OYUNCULARI

Eylem Yıldız

Ogeday Girişken

Tara Mcmillen

Bülent Seyran

Hande Katipoğlu

Nergis Kumbasar

Lale Başar

Emre Altuğ

Açelya Topaloğlu

Egemen Uysal

Nisa Sofiya Aksongur

Cemre Demircan

Sıla Sade

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ KONUSU

Sihirli Annem dizisi, anneleri vefat eden Ceren ve Cemre'nin babası Sadık'ın yeni eşi yarı insan yarı peri olan Betüş'ün hayatını konu alıyor.

SİHİRLİ ANNEM NASIL İZLENİR?

Sihirli Annem dizisini izlemek için https://www.exxen.com/tr adresine girip karşınıza çıkan ekrana Ad Soyad ve E-Posta bilginizi vererek 7 gün ücretsiz izleyebilirsiniz. İzlemeye devam etmek için aylık 9,99 TL ödeme yapmak gerekiyor.