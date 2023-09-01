Siirt Aydınlar'da deprem! İşte 1 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi için her gün güncelleniyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenlerin gündeminde yer alıyor. 1 Eylül Cuma günü Siirt Aydınlar'da deprem meydana geldi. İşte 1 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...
Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, büyüklüğü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün paylaşılıyor. 1 Eylül Cuma günü Siirt Aydınlar'da deprem oldu. İşte 1 Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
1 EYLÜL DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
1 Eylül Cuma günü Siirt'te deprem meydana geldi.
SİİRT'TE KORKUTAN DEPREM!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre saat 07:35'te Siirt Aydınlar'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
1 EYLÜL KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
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