Sıla, Mabel Matiz'i duygulandırdı

Haziran ayında yayınladığı 'Maya' adlı albümüyle dikkat çeken Mabel Matiz, dün akşam kariyerinin ilk Harbiye Açıkhava Konseri'ni verdi. Habertürk'ün haberine göre üç saat süren konserinin ilk yarısında 'Lambaya Püf De', 'Hey Onbeşli', 'Şekeroğlan' ve 'Cartel' gibi unutulmaz şarkıları seslendirerek kendisini dinlemeye gelenleri şaşırtan ünlü şarkıcıya konserin ikinci bölümde Sıla ve Göksel eşlik etti. Mabel Matiz, Sıla'nın sahnesine konuk olması sonrası duygularını, "Hayatta şanslı hissettiğim anlardan biri, hem benim için çok kıymetli bir buluşma hem de ülke için çok kıymetli" diyerek ifade etti