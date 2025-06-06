Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Silivri'de bir bina alev alev yandı

        Silivri'de bir bina alev alev yandı

        Silivri'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 17:55 Güncelleme: 06.06.2025 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silivri'de korkutan yangın
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul’un Silivri ilçesinde bir binanın çatı katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Yangın, akşam saatlerinde Silivri Çanta Mahallesi Çağdaşkent Sitesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Çatıdan alevlerin yükseldiği gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

        Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın olay yerine gelen ekipler tarafından kısa süre içerisinde müdahale edilerek söndürüldü. Öte yandan, yangının balkonda bulunan barbekü nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #silivri yangın
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rönesans Rezidans davasının firari sanığı ölü bulundu!
        Rönesans Rezidans davasının firari sanığı ölü bulundu!
        Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı açıkladı!
        Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı açıkladı!
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        HIV tedavisinde yeni bir yöntem geliştirildi
        HIV tedavisinde yeni bir yöntem geliştirildi
        Filenin Sultanları, Tayland'ı set vermeden devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı set vermeden devirdi!
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        Londra'da Ali Koç-Mourinho zirvesi!
        Londra'da Ali Koç-Mourinho zirvesi!
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Kurt türlerinin en büyüğü fotokapana yakalandı!
        Kurt türlerinin en büyüğü fotokapana yakalandı!
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"