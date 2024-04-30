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        Haberler Gündem Güncel Silivri'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile midibüs çarpıştı: 1'ağır 6 yaralı

        Silivri'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile midibüs çarpıştı: 1'ağır 6 yaralı

        İstanbul Silivri'de fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile midibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 09:08 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:10
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        Servis minibüsü ile midibüs çarpıştı: 1'ağır 6 yaralı
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        Silivri'de fabrika işçilerini taşıyan bir servis minibüsü saat 07.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı'nda karşı yönden gelen midibüsle çarpıştı.

        Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #istanbul silivri
        #trafik kazası
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