Silivri'de otluk alanda yangın: E-5 Edirne istikameti ulaşıma kapatıldı
İstanbul Silivri'de, otluk alanda yangın çıktı. D-100 kara yolu Edirne istikameti, tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken jandarma yolda güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Silivri'de, otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.
Avrupa Otoyolu Kınalı Bağlantısı Edirne istikametinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
D-100 kara yolu Edirne istikameti, tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken jandarma yolda güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.