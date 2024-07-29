Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Silivri'de otluk alanda yangın: E-5 Edirne istikameti ulaşıma kapatıldı | Son dakika haberleri

        Silivri'de otluk alanda yangın: E-5 Edirne istikameti ulaşıma kapatıldı

        İstanbul Silivri'de, otluk alanda yangın çıktı. D-100 kara yolu Edirne istikameti, tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken jandarma yolda güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:15 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        E-5'i ulaşıma kapatan yangın
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Silivri'de, otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.

        Avrupa Otoyolu Kınalı Bağlantısı Edirne istikametinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        D-100 kara yolu Edirne istikameti, tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken jandarma yolda güvenlik önlemi aldı.

        İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul silivri
        #yangın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
        Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücü trafik canavarı çıktı!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücü trafik canavarı çıktı!
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Derede bulundu, heyecan yarattı!
        Derede bulundu, heyecan yarattı!
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Töre cinayeti davasında dehşet dolu ifadeler!
        Töre cinayeti davasında dehşet dolu ifadeler!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        "İsrail'deki cezaevlerinde Filistinlilere şiddet uygulanıyor"
        "İsrail'deki cezaevlerinde Filistinlilere şiddet uygulanıyor"
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk!
        Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk!
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?