Geçtiğimiz aylarda, "Ruh eşimi bekliyorum. Gerçekten karşına çıkması da çok zor. Ruh eşimizi bulamadığımız insanlara takılı kalıyoruz. Sürdürülebilir bir tutku istiyoruz" diyen Simge, yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü popçu, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinin kendisine yolladığı çiçeklerle poz verdi. Paylaşımına Tarkan'ın 'Aşk' şarkısını da ekleyen Simge, sevgilisinin kim olduğunu ise açıklamamıştı. Kısa süre sonra Simge'nin yeni sevgilisinin DJ İlkay Şencan olduğu öğrenilmişti.

Simge, dün akşam katıldığı bir ödül töreninde 'En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı Ödülü'nün aldı. Simge'nin ödül törenine sevgilisiyle katıldığı öğrenildi.

Ünlü şarkıcı, kazandığı ödül ve sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Simge, birlikteliği hakkında, "Yeni bir ilişki. Çok mutluyuz. Gönülden istemiştim. Zamanın geldiğini hissediyordum. Onun karşıma çıkması bir mucize. Bana hediye gibi geldi. Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. İnşallah bir ömür boyu gider" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü popçu, sonrasında sevgilisine olan iltifatlarını da sürdürerek, "En çok karakterine vuruldum. Ayrıca çok da yakışıklı. Aslan burcuna, 'aşk yılı' demişlerdi. Ben artık kaybolmuştum bu konuyla ilgili, vazgeçmiştim. İnanmıyordum. İlk defa astrologları tebrik ediyorum. Keyfim yerinde" demişti.

4 YILLIK YALNIZLIK BİTTİ

Simge, "4 yıldır hayatımda kimse yok. Heyecan bittiğinde biletimi kesip 'ben ayrılıyorum' deme hakkımı kullanmak istiyorum. Kötü bir ilişki yaşamaktansa böyle tek başıma daha mutluyum" açıklamasında da bulunmuştu.