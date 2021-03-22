Asil Nadir A.’nın yazışmaları:



Simge: Bu çok mu sexy. Albüm için fazla dimi?

İş insanı: Fena oldum fazla sexy, benim gibi aseksüel biri bile fena oldu.

Simge: Hani çapkındın, hovardaydın 24 ayardaydın…

MENAJERİNE HABER VERDİLER



Asil Nadir A., 13 Aralık 2019’da ise Ferruh T. ile Simge Sağın olarak konuşmak istedi. Ferruh T. bu durumdan şüphelenerek Simge Sağın’ın basın danışmanı ve menajeri Özgür Aras’ı arayarak durumu bildirdi. Asil Nadir A., bir başkasına da sahte Facebook hesabı üzerinden kendisini Simge Sağın olarak tanıttı ve pornografik bir takım görüntü ve videolar gönderdi.