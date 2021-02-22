'İLK KEZ TEK EŞLİYİM'



Sinan Akçıl geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programdaki açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu.



Çapkın birisi olduğunu itiraf eden Akçıl, "Biz de genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim. Napayım yani." demişti.





