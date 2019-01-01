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"SONSUZA KADAR EVET!"

Akçıl ise şu paylaşımı yaptı:

1 gün bana deselerdi; 'karşında büyüleyici şekilde duran iyisiyle, kötüsüyle her şeyi konuştuğun o “sihir gözlü kız”ileride eşin olacak' diye... Dönüp derdim ki; "İnşallah öyledir!" Öyle oldu... Masalın içine girip hiç çıkmamak için, en asi, en aşk, en müzik, en oyuncu, en serseri ama en sahici günler adına sonsuza kadar evet! Sen tek evet ile kadere dönüştün ya da kader zaten sendin, ben sana dönüştüm...