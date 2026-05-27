Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; şarkıcı Sinan Güleryüz, tatil sezonunu kızı Eve Luna ile birlikte Bodrum'da açtı.

Güleryüz, kızıyla birlikte Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıdı. Sinan Güleryüz, gün boyunca denizin kıyısında kızıyla oyun oynadı.

Bir ara kendini Ege'nin serin sularına bırakan şarkıcı, bir süre yüzdükten sonra kızının yanına geri döndü.

Öte yandan 2018'de oyuncu Özge Özder ile nikâh masasına oturan şarkıcı Sinan Güleryüz, kızları Eva Luna'yı ise 2021'de kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.