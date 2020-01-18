Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Galatasaray'ın eski oyuncuları Sinan Gümüş ve Lukas Podolski'yi transfer etmeye hazırlanıyor.

Ligin ilk yarısını 16. sırada tamamlayan Akdeniz ekibi, düşme hattından kurtulmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fedor Kudryashov ve Veysel Sarı ile savunmasını güçlendiren Antalyaspor, sezon başında Galatasaray'dan Genoa'ya giden Sinan Gümüş'le anlaştı. Bir dönem sarı-kırmızılı takımda forma giyen Lukas Podolski ile görüşmelerini sürdüren Antalyaspor, bu transferde de sona geldi.

Antalyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, "Sinan Gümüş ile anlaştık, yarın sözleşme imzalayacağız. Podolski de yarına kadar sonuçlanır diye düşünüyorum. Belirli bir noktaya geldik. Ufak detaylar kaldı. Yarın Podolski'nin de açıklamasını yaparız" dedi.